Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan: पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाया शव, पति ने 6 दिन छिपाए रखा राज, ऐसे सामने आया सच

डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के सुराता गांव में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर के पास स्थित अपनी दुकान के तहखाने में दफना दिया।

2 min read

डूंगरपुर

image

kamlesh sharma

Oct 03, 2025

फोटो पत्रिका

डूंगरपुर। जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के सुराता गांव में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर के पास स्थित अपनी दुकान के तहखाने में दफना दिया। आरोपी पति ने इस राज को छह दिन तक छिपाए रखा, लेकिन बाद में खुद चौरासी थाना पहुंचकर पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी पति अरविंद रोत पुत्र कारीलाल रोत को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार राजोरा ने बताया कि सुराता निवासी अरविंद और उसकी पत्नी चेतना के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते 27 सितंबर की रात को अरविंद ने चेतना की गला दबाकर हत्या कर दी। अरविंद की गांव में टेंट हाउस की दुकान है, उसने शव को इसी दुकान के तहखाने में गड्ढा खोदकर दफना दिया था।

विरोध प्रदर्शन के बाद निकाला शव

1 अक्टूबर को अरविंद ने चौरासी थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल अरविंद को डिटेन कर लिया और मृतका के पीहर पक्ष खेड़ा सामोर में सूचना दी। सूचना मिलते ही पीहर पक्ष मौके पर पहुंचा और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की समझाइश और पीहर व ससुराल पक्ष के बीच शाम को वार्ता सफल होने के बाद मामला शांत हुआ।

इसके बाद एसडीएम की मौजूदगी में दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया गया और जिला मुर्दाघर में रखवाया गया। पुलिस की ओर से शव का पोस्टमार्टम और अन्य अग्रिम कार्रवाई शनिवार को की जाएगी। इधर, प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अरविंद अपनी पत्नी चेतना के चरित्र पर शक करता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। हालांकि, पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

पिता ने दी रिपोर्ट, लगाया मारपीट का आरोप

मृतका चेतना के पिता कान्तिलाल पुत्र रामजी ननोमा (खेड़ा सामोर ) ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री चेतना का विवाह 2017 में अरविंद रोत के साथ हुआ था और दोनों की एक संतान भी है। कान्तिलाल ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को पति अरविंद और उसके परिजनों ने मारकर घर के अंदर दफना दिया है। पूर्व में भी पति और परिजन चेतना को परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट व झगड़ा करते थे। पिता ने सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

भारी पुलिस जाब्ता तैनात

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सोनू कुमार गुर्जर, डिप्टी राजकुमार राजोरा, झोथरी तहसीलदार नितेश पंचोली, धंबोला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान, कुआं थानाधिकारी रामेंग पाटीदार, छत्तर सिंह, राजाराम रेबारी, खुशपाल सिंह, विवेक लबाना सहित चार थानों का पुलिस जाब्ता और जिला स्तर से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। पूरे क्षेत्र में घेराबंदी की गई ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

ये भी पढ़ें

रिश्तों का खून: चिमटे से पीट-पीटकर पोते ने दादी को मार डाला, काम नहीं करने पर टोकती थी
भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 07:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan: पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाया शव, पति ने 6 दिन छिपाए रखा राज, ऐसे सामने आया सच

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मौत मामला: पिता को मिलेगी चौकीदार की नौकरी, 5 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, धरना हुआ समाप्त

dungarpur suspend
डूंगरपुर

डूंगरपुर से बड़ी खबर, लबालब भरी गेपसागर झील कभी भी हो सकती है खाली, वजह चौंका देगी

Dungarpur Big News Overflowing Gapsagar Lake may Soon be Empty reason will surprise you
डूंगरपुर

डूंगरपुर में आरोपी युवक की मौत, मांगों पर अभी नहीं बनी सहमति, कलक्ट्रेट के बाहर डटे हैं ग्रामीण, वार्ता जारी

Dungarpur Accused Youth dies villagers remain outside Collectorate talks continue These three demands no consensus reached
डूंगरपुर

डूंगरपुर : पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ने के बाद युवक की मौत, लोगों में भारी आक्रोश

Dungarpur Death
डूंगरपुर

राजस्थान: नवजात शिशु को बेसहारा छोड़ गए अपने, आखिर जिन्दगी की जंग हारा; मिला था लहुलूहान

Shameful Rajasthan Bhilwara Pali Now Dungarpur a newborn was found outside a hospital his condition critical
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.