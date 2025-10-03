Rajasthan: पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाया शव, पति ने 6 दिन छिपाए रखा राज, ऐसे सामने आया सच

मृतका चेतना के पिता कान्तिलाल पुत्र रामजी ननोमा (खेड़ा सामोर ) ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री चेतना का विवाह 2017 में अरविंद रोत के साथ हुआ था और दोनों की एक संतान भी है। कान्तिलाल ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को पति अरविंद और उसके परिजनों ने मारकर घर के अंदर दफना दिया है। पूर्व में भी पति और परिजन चेतना को परेशान करते थे और उसके साथ मारपीट व झगड़ा करते थे। पिता ने सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।