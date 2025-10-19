झाड़ियों ने संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, चार थानों की पुलिस तैनात

परिजनों ने बताया कि मृतक कल्पेश शनिवार रात करीब नौ बजे अपने भाई रणछोड़ के साथ था। लेकिन कल्पेश ने अपने भाई को घर जाने के लिए कहा। इस पर भाई घर चला गया। इसके बाद कल्पेश करीब साढ़े दस बजे तक घर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन, उसका कोई पता नही चला। हांलाकि परिजनों ने कल्पेश के गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। इसी बीच रविवार सुबह उसका शव झाडि़यों में मिला। इस दौरान मौके पर बेड़सा सरपंच रेखा रोत सहित रामसागड़ा , चौरासी , कुआं व धंबोला थाने का पुलिस जाप्ता तैनात है।