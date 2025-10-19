Patrika LogoSwitch to English

झाड़ियों ने संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, चार थानों की पुलिस तैनात

युवक ने एक महिला की धमकियों से परेशान होकर कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार देवराज गुर्जर (29) का पिछले दो वर्षों से झालरापाटन में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

डूंगरपुर

image

kamlesh sharma

Oct 19, 2025

फोटो पत्रिका

डूंगरपुर। धंबोला थाना क्षेत्र के बेड़सा गांव में रविवार सुबह झाड़ियों में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। वहीं, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इसके चलते शाम तक शव मौके से उठाया नहीं गया। मामला बढ़ने पर मौके पर चार थानों की पुलिस तैनात कर समझाइश के प्रयास किए गए।

जानकारी के अनुसार बेडसा गांव के यादव बस्ती में रोज की तरह ग्रामीण सुबह सात बजे अपना दैनिक कार्य कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों की नजर बस्ती में पानी की टंकी के पास झाड़ियों पर पड़ी। झाड़ियों में एक शव पड़ा हुआ था। गांव में शव मिलने की सूचना पर मौके पर भीड़ जमा हो गई। इस दौरान धंबोला थानाअधिकारी रिजवान खान जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को झाड़ियों से बाहर निकलवाया।

लोगों ने शव की शिनाख्त उमरिया फला निवासी कल्पेश पुत्र धना ननोमा के रूप में की। पुलिस ने परिजनों की सूचना दी। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव पर चोटों के निशान देखकर हत्या की आंशका जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शव मौके से उठाने से मना कर दिया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार राजोरा भी मौके पर पहुंचे। एतियातन चार थानों का पुलिस जाप्ता तैनात किया गया। परिजनों ने मौके पर उदयपुर से डॉग स्क्वायड से छानबीन करने की मांग भी की ।

रात को था भाई के साथ

परिजनों ने बताया कि मृतक कल्पेश शनिवार रात करीब नौ बजे अपने भाई रणछोड़ के साथ था। लेकिन कल्पेश ने अपने भाई को घर जाने के लिए कहा। इस पर भाई घर चला गया। इसके बाद कल्पेश करीब साढ़े दस बजे तक घर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन, उसका कोई पता नही चला। हांलाकि परिजनों ने कल्पेश के गुमशुदा होने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। इसी बीच रविवार सुबह उसका शव झाडि़यों में मिला। इस दौरान मौके पर बेड़सा सरपंच रेखा रोत सहित रामसागड़ा , चौरासी , कुआं व धंबोला थाने का पुलिस जाप्ता तैनात है।

Published on:

19 Oct 2025 05:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / झाड़ियों ने संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, चार थानों की पुलिस तैनात

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

