प्रेमिका की धमकियों से इतना परेशान हुआ शादीशुदा युवक, दिवाली से पहले उठाया खौफनाक कदम, परिवार में कोहराम

परिजनों के अनुसार शुक्रवार को प्रेमिका अपने रिश्तेदारों के साथ झालावाड़ अदालत पहुंची और देवराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। इससे मानसिक रूप से परेशान होकर देवराज ने देर रात घर में रखा कीटनाशक पी लिया। परिजन उसे उपचार हेतु एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ लेकर पहुंचे, जहां रविवार सुबह उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।