झालावाड़

प्रेमिका की धमकियों से इतना परेशान हुआ शादीशुदा युवक, दिवाली से पहले उठाया खौफनाक कदम, परिवार में कोहराम

परिजनों के अनुसार प्रेमिका अपने रिश्तेदारों के साथ झालावाड़ अदालत पहुंची और देवराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। इससे मानसिक रूप से परेशान होकर देवराज ने देर रात घर में रखा कीटनाशक पी लिया।

झालावाड़

image

Rakesh Mishra

Oct 19, 2025

Suicide in Jhalrapatan

प्रतीकात्मक तस्वीर

झालरापाटन। सदर थाना क्षेत्र के गांव मंगाल निवासी युवक ने एक महिला की धमकियों से परेशान होकर कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार देवराज गुर्जर (29) का पिछले दो साल से झालरापाटन में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला के पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी।

शादीशुदा था देवराज

देवराज की शादी चार साल पूर्व हुई थी और उसका चार माह का एक बच्चा भी है। पुलिस ने बताया कि प्रेमिका पिछले कुछ समय से देवराज पर पत्नी और बच्चे को छोड़कर उससे विवाह करने का दबाव बना रही थी। साथ ही उसे झूठे महिला उत्पीड़न के मामले में फंसाने की धमकियां भी दे रही थी।

यह वीडियो भी देखें

अस्पताल में मौत

परिजनों के अनुसार शुक्रवार को प्रेमिका अपने रिश्तेदारों के साथ झालावाड़ अदालत पहुंची और देवराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही। इससे मानसिक रूप से परेशान होकर देवराज ने देर रात घर में रखा कीटनाशक पी लिया। परिजन उसे उपचार हेतु एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ लेकर पहुंचे, जहां रविवार सुबह उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

19 Oct 2025 03:37 pm

19 Oct 2025 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / प्रेमिका की धमकियों से इतना परेशान हुआ शादीशुदा युवक, दिवाली से पहले उठाया खौफनाक कदम, परिवार में कोहराम

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

