चरित्र शक में खौफनाक वारदात: पत्नी की हत्या कर शव को दुकान के तहखाने में दफनाया, ऊपर से नमक और मिट्टी डाला



उल्लेखनीय है कि आरोपी अरविंद रोत खुद एक अक्टूबर को चौरासी थाने पहुंचा था और अपनी पत्नी चेतना की हत्या कर शव को दुकान के बाहर (तहखाने में) दफनाने की बात कबूल की थी। इसके बाद, पुलिस ने आरोपी पति को डिटेन किया और उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में दुकान के तहखाने की खुदाई कर शव को बाहर निकलवाया था। मृतका के पीहर पक्ष ने पति सहित उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट सौंपी थी।