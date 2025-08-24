Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

डूंगरपुर जिले में बनेंगे अब 16 प्रधान, कुल 440 सरपंच, सरकार की मुहर का है इंतजार, विकास को मिलेगी रफ्तार

Dungarpur New Pradhan-Sarpanch : यदि सब कुछ ठीक रहा तो भजनलाल सरकार की मुहर लगते ही अब डूंगरपुर जिले में आगामी समय में प्रस्तावित पंचायत चुनाव में जिले में 16 प्रधान व उतने ही उपप्रधानों के साथ ही कुल 440 सरपंचों की पूरी फौज तैयार होगी। इससे विकास को नए पंख लगेंगे।

डूंगरपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 24, 2025

Dungarpur district Now 16 Pradhans and Total 440 Sarpanchs will be elected government approval waiting
डूंगरपुर जिला परिषद कार्यालय। फोटो पत्रिका

Dungarpur New Pradhan-Sarpanch : डूंगरपुर में ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन एवं नवसृजन को लेकर पिछले छह माह से अधिक समय से चली आ रही कवायद अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रशासन को मिली आपत्तियों के बाद अब पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन का पूरा मसौदा सरकार के पाले में पहुंच गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो सरकार की मुहर लगते ही अब डूंगरपुर जिले में आगामी समय में प्रस्तावित पंचायत चुनाव में जिले में 16 प्रधान व उतने ही उपप्रधानों के साथ ही 440 सरपंचों की पूरी फौज तैयार होगी। इससे विकास को नए पंख लगेंगे।

प्रशासन को विभिन्न पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों से 234 आपत्तियां मिली थी। इनका निस्तारण कर दिया है तथा पूर्व में तैयार मसौदे में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार ने अंतिम मसौदा अब राजस्थान सरकार को भेज दिया है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से अधिकृत घोषणा की जाएगी।

पहले और अब

जिले में फिलहाल 12 पंचायत समितियां हैं। अब इनकी संख्या 16 हो जाएगी। इसी प्रकार फिलहाल 353 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत पुनर्गठन के बाद 87 नई ग्राम पंचायत बनेगी। इसके बाद इनकी कुल संख्या 440 होगी। वहीं, जिले में फिलहाल 2524 वार्ड है। इनकी भी संख्या बढ़कर 3611 हो जाएंगे।

बनेंगे पहली बार प्रधान

पंचायत पुनर्गठन का मसौदा पर सरकार की मुहर लगने के बाद पहली बार जिले में नई पंचायत समिति ओबरी, पाड़वा, सरोदा में प्रधान एवं उपप्रधान बनेंगे। ये तीनों क्षेत्र फिलहाल सागवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में शामिल हैं। इसमें ओबरी में 14 ग्राम पंचायतें सागवाड़ा व छह गलियाकोट से शामिल की हैं। सरोदा में 20 ग्राम पंचायतें सागवाड़ा से काटकर समिलित की हैं। ऐसे ही पाड़वा में भी सागवाड़ा पंचायत समिति की 20 ग्राम पंचायतों को कम किया है। जबकि, चौरासी विधानसभा क्षेत्र से भण्डारी को नई पंचायत समिति प्रस्तावित कर यहां चार चीखली एवं 17 ग्राम पंचायतें सीमलवाड़ा से समिलित की हैं।

नए प्रधानों को ये मिलेगा क्षेत्र

सरोदा पंचायत समिति

सागवाड़ा विधानसभा अंतर्गत प्रस्तावित नवसृजित पंचायत समिति सरोदा में 20 ग्राम पंचायत रहेगी। नवसृजित पंचायत समिति मेें 5 नवसृजित ग्राम पंचायतें, दो पुनर्गठित पंचायतें एवं 13 यथावत ग्राम पंचायतों को शामिल किया है। नवसृजित प्रस्तावित सरोदा में सेमलिया पण्ड्या, लिंबोड़ छोटी, सुखापादर, वरसिंगपुर, करियाणा, पडोली, भचडिय़ा, झांखरी, गड़ाझूमजी, खडलई, पारड़ा सरोदा, पादरड़ी छोटी, वमासा, पादरड़ी बड़ी, बुचिया बड़ा, घोड़ापला, सामलिया, नयागांव, कराड़ा एवं सरोदा ग्राम पंचायतों को शामिल किया है। इस पंचायत समिति की कुल आबादी करीब 52,328, गांव 49, ग्राम पंचायतें 20 एवं वार्ड 152 रहेंगे।

ओबरी पंचायत समिति

नवसृजित प्रस्तावित ओबरी पंचायत समिति में बडग़ामा, राजपुर, ओबरी, सुरमणा, वरदा, किशनपुरा, गामड़ा बामणिया, बरबुदनिया, विराट, छाणी, पीपलागूंज, फावटा, गड़ा वेजणिया, डेचा, घाटा का गांव, डैयाणा, वासेला, पारड़ा मेहता, बोरखेड़ व अंबाड़ा को शामिल किया है। नवसृजित पंचायत समिति में 4 नवसृजित ग्राम पंचायते, चार पुर्नगठित पंचायतों तथा 12 यथावत ग्राम पंचायतों को शामिल किया है। इस पंचायत समिति की आबादी 56,835, 47 गांव, 20 ग्राम पंचायतें एवं 160 वार्ड होंगे।

पाडवा पंचायत समिति

नवप्रस्तावित नवसृजित पाडवा पंचायत समिति में रणौली, नौगामा-मोवाई, कोकापुर, चारवाड़ा, माण्डव, भासौर, गामड़ी देवकी, पाटनपुर-अखेपुर, पाडवा, डोली, पादरा, नवाघरा, माविता, ओड़, गामड़ा चारणिया, बेण, नालवाड़ा, काहेला, नोखना, बीजावाड़ा ग्राम पंचायत को शामिल किया है। नवसृजित पंचायत समिति में 8 नवसृजित ग्राम पंचायतें, 11 पुर्नगठित पंचायतों तथा 1 यथावत ग्राम पंचायतों को शामिल किया है। इस पंचायत समिति की कुल आबादी 47,952 रहेगी। इसमें 50 गांव, 20 ग्राम पंचायतें तथा 148 वार्ड होंगे।

भंडारी पंचायत समिति

नवप्रस्तावित नवसृजित भण्डारी पंचायत समिति में निठाउवा, पीठ, झरनी, भचडिय़ा, झलाई, माना का देव, सरथुना, केसरपुरा, भण्डारी, रामसौर जूना, कनबा, सादड़िया, डूंका, बांकड़ा, माला खोलड़ा, खार, जोरावरापुरा व खीरखाइया ग्राम पंचायत को शामिल किया है। नवसृजित पंचायत समिति में 5 नवसृजित ग्राम पंचायतें, 8 पुर्नगठित पंचायतों तथा 7 यथावत ग्राम पंचायतों को शामिल किया है। इस पंचायत समिति की कुल आबादी 54,847 गांव 46 रहेंगे। ग्राम पंचायतों की संया 37 एवं 161 वार्ड होंगे।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 02:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / डूंगरपुर जिले में बनेंगे अब 16 प्रधान, कुल 440 सरपंच, सरकार की मुहर का है इंतजार, विकास को मिलेगी रफ्तार

