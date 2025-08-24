राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव पर नया अपडेट, डीएलबी देगा निर्वाचन आयोग को परिसीमन अधिसूचना का रोडमैप

1- ब्यावर-ब्यावर नगर परिषद

2- अजमेर-पुष्कर व नसीराबाद नगर परिषद

3- टोंक-टोंक नगर परिषद

4- डीडवाना-कुचामनसिटी- डीडवाना व मकराना नगर परिषद

5- बीकानेर-बीकानेर नगर निगम

6- चूरू-चूरू नगर परिषद व राजगढ़ नगर पालिका

7- श्रीगंगानगर-श्रीगंगानगर नगर परिषद व सूरतगढ़ नगरपालिका

8- हनुमानगढ-हनुमानगढ़ नपा

9- अलवर-अलवर नगर निगम, भिवाडी़ नगर परिषद, थानागाजी व महुआ नगर पालिका

10- सीकर-सीकर नगर परिषद, नीमकाथाना व खाटूश्यामजी नगर पालिका

11- झुंझुनूं-झुंझुनूं नगर परिषद, बिसाऊ व पिलानी नगर पालिका

12- फलौदी-फलौदी नगर परिषद

13- जैसलमेर-जैसलमेर नपा

14- बाड़मेर-बाड़मेर नगर परिषद

15- बालोतरा-बालोतरा नगर परिषद

16- सिरोही-सिरोही नगर परिषद, माउंटआबू-पिंडवाडा व शिवगंज नगर पालिका

17- पाली-पाली नगर निगम, सुमेरपुर नगर परिषद

18- जालौर-जालौर नगर परिषद व भीनमाल नगर पालिका

19- कोटा-कैथून व सांगोद

20- बारां-छबड़ा व मांगरोल नगर पालिका

21- भरतपुर-भरतपुर नगर निगम, रूपवास नगर पालिका (नवगठित)

22- उदयपुर-उदयपुर नगर निगम, कानोड़ नगर पालिका

23- बांसवाडा-बांसवाडा़ नगर परिषद, प्रतापुरगढ़ी नगरपालिका

24- चित्तौड़गढ़-निम्बाहेडा़ नगर परिषद व रावतभाटा नगर पालिका

25- राजसमंद-नाथद्वारा व आमेट नगरपालिका।