Dungarpur: कुत्तों ने मचाया कोहराम, एक दिन में एक दर्जन बकरियों का किया शिकार

Dungarpur News: रामसौर. गलियाकोट उपखंड क्षेत्र के रामसौर पंचायत में कुत्तों में इस कदर कोहराम मचाया की एक ही दिन में अलग अलग जगहों पर करीबन एक दर्जन बकारियों का अपना शिकार बनाया।
बुधवार देर शाम तड़के एक के बाद एक करके अलग - अलग जगहों पर आवारा कुत्तों ने गांव के अलग अलग फलों में करीबन एक दर्जन बकरियों को मार गिराया। जानकारी अनुसार तंबोलिया के डिंडोरफ़ला में भूरालाल पुत्र दलजी डिंडोर, बदाम पुत्र वीरा के एक एक, वहीं खांट फला तम्बोलिया निवासी नानु पुत्र शम्भु खांट के पशु घर में बंधी बकरियों में से पांच बकरियों को मार गिराया।
वहीं रामसौर के डूंगराफ़ला निवासी कांतिलाल पुत्र लक्सी ताबियाड़ के दो व कांति पुत्र लक्ष्मण बामणीया के एक बकरी को शिकार बनाया। वहीं रमण धुला रडार, जितेंद्र रडार के आँगन में बंधी बकरियों को काटा खाया। क्षेत्र में आवारा कुत्तों के इस कदर यकायक बढ़ते आतंक से पशुपालक परेशान हैं। पशुपालको ने जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से आर्थिक सहायता की मांग की हैं।