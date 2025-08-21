Dungarpur: कुत्तों ने मचाया कोहराम, एक दिन में एक दर्जन बकरियों का किया शिकार

बुधवार देर शाम तड़के एक के बाद एक करके अलग - अलग जगहों पर आवारा कुत्तों ने गांव के अलग अलग फलों में करीबन एक दर्जन बकरियों को मार गिराया। जानकारी अनुसार तंबोलिया के डिंडोरफ़ला में भूरालाल पुत्र दलजी डिंडोर, बदाम पुत्र वीरा के एक एक, वहीं खांट फला तम्बोलिया निवासी नानु पुत्र शम्भु खांट के पशु घर में बंधी बकरियों में से पांच बकरियों को मार गिराया।