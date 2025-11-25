Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

सोमवार रात शिव मंदिर में चोरी का प्रयास, चोर को तुरंत मिला कर्मों का फल, गुंबद से गिरकर हुई मौत, तीन साथी…

Katkeshwar Mandir Theft News: यह घटना देर रात करीब 10 बजे तब हुई, जब मंदिर में टॉर्च की रोशनी देखकर आसपास के ग्रामीण सतर्क हो गए और उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए मंदिर के बाहर घेराबंदी शुरू कर दी।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Jayant Sharma

Nov 25, 2025

महादेव का यह मंदिर करीब तीन हजार साल पुराना बताया जाता है, मंदिर का फोटो

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के कतिसौर गांव में स्थित प्रसिद्ध कटकेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार देर रात एक बेहद असाधारण घटना सामने आई। यहां चोरी के इरादे से घुसे चार चोरों में से एक की मंदिर के गुंबद से फिसलकर नीचे गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना देर रात करीब 10 बजे तब हुई, जब मंदिर में टॉर्च की रोशनी देखकर आसपास के ग्रामीण सतर्क हो गए और उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए मंदिर के बाहर घेराबंदी शुरू कर दी।

भागने की हड़बड़ी में हुआ दर्दनाक हादसा

पुलिस सूत्रों के अनुसार चोरी के इरादे से आए चार बदमाशों ने सबसे पहले मंदिर के तीन दरवाजों को तोड़ा और अंदर घुस गए। फिर टॉर्च की रोशनी से अंदर तलाशी लेने लगे। जब ग्रामीण टॉर्च की रोशनी देखकर मंदिर की ओर दौड़े और भीड़ इकट्ठा होने लगी, तो चोरों में भगदड़ मच गई।

भीड़ को आता देखकर भागे चोर, और…

ग्रामीणों की भीड़ को अपनी ओर आता देख चोर अंधेरे का फायदा उठाकर सीढ़ियों से होते हुए मंदिर की छत और गुंबद पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगे। भागने की इसी हड़बड़ी में, एक चोर का संतुलन बिगड़ गया और वह सीढ़ियों तथा गुंबद से फिसलकर सीधे नीचे जमीन पर जा गिरा। अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के तीन अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर घटनास्थल से फरार हो गए।

फोरेंसिक टीम जांच के लिए मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही आसपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मंदिर परिसर को सील कर दिया है और फरार चोरों की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस को मौके से चोरों की एक बाइक भी बरामद हुई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बांसवाड़ा से एफएसएल की टीम को बुलाया गया है ताकि घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा सके।

Published on:

25 Nov 2025 11:50 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / सोमवार रात शिव मंदिर में चोरी का प्रयास, चोर को तुरंत मिला कर्मों का फल, गुंबद से गिरकर हुई मौत, तीन साथी…

