सोमवार रात शिव मंदिर में चोरी का प्रयास, चोर को तुरंत मिला कर्मों का फल, गुंबद से गिरकर हुई मौत, तीन साथी…

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के कतिसौर गांव में स्थित प्रसिद्ध कटकेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार देर रात एक बेहद असाधारण घटना सामने आई। यहां चोरी के इरादे से घुसे चार चोरों में से एक की मंदिर के गुंबद से फिसलकर नीचे गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना देर रात करीब 10 बजे तब हुई, जब मंदिर में टॉर्च की रोशनी देखकर आसपास के ग्रामीण सतर्क हो गए और उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए मंदिर के बाहर घेराबंदी शुरू कर दी।