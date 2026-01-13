Body Donation : मौत के बाद भी ‘जिंदा रहेगी’ डूंगरपुर की लवली, देहदान कर पेश की एक अनूठी मिसाल

लवली के भाई गोपाल मित्तल ने बताया कि उनकी बहन चंचल उर्फ लवली (पुत्री स्व. ओमप्रकाश मित्तल को मात्र तीन वर्ष की आयु में सीपी पोलिया हो गया था। काफी उपचार के बावजूद वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाईं। बढ़ती उम्र के साथ व्यवहार में आए बदलावों के कारण परिजनों ने उन्हें उज्जैन के अंबोदिया स्थित 'अंकित ग्राम सेवा धाम आश्रम' में रखा था। 46 वर्षीय लवली शुरू में घर आने की जिद करती थीं, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने आश्रम को ही अपना परिवार बना लिया।