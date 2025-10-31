डूंगरपुर के इस स्टेट हाइवे पर भारी अतिक्रमण, जिला प्रशासन सख्त, तीन दिन का दिया अंतिम अल्टीमेटम

विभाग ने साबला कस्बे के साथ-साथ रीछा, लेंबाता और निठाउवा मार्ग पर स्टेट हाइवे के किनारे लगी अस्थायी दुकानों और सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में साफतौर पर बताया गया है कि दुकानदार नोटिस की तारीख से तीन दिन के भीतर अपनी दुकानों से टीन शेड, थड़ी, लॉरी सहित सभी सामग्री हटाकर सुरक्षित स्थान पर रख लें।