डूंगरपुर के इस स्टेट हाइवे पर भारी अतिक्रमण, जिला प्रशासन सख्त, तीन दिन का दिया अंतिम अल्टीमेटम

साबला. रीछा में दुकानदार को नोटिस थमाते अधिकारी। फोटो पत्रिका
Rajasthan : डूंगरपुर के साबला में धरियावद-पीठ स्टेट हाइवे 91 पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। गुरुवार को सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकानों, चाय-नाश्ते की थड़ी वालों और दुकानदारों को लिखित नोटिस थमाए गए हैं, जिसमें तीन दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है।
अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की ओर से की गई। इस अवसर पर जेईएन पवन पाटीदार, वीरेंद्र लबाना सहित अन्य अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे।
विभाग ने साबला कस्बे के साथ-साथ रीछा, लेंबाता और निठाउवा मार्ग पर स्टेट हाइवे के किनारे लगी अस्थायी दुकानों और सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में साफतौर पर बताया गया है कि दुकानदार नोटिस की तारीख से तीन दिन के भीतर अपनी दुकानों से टीन शेड, थड़ी, लॉरी सहित सभी सामग्री हटाकर सुरक्षित स्थान पर रख लें।
अल्टीमेटम की समय सीमा समाप्त होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान यदि किसी भी सामग्री का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। इस मौके पर पटवारी भगवती मीणा, वनपाल जावन्त्री मीणा और किरण सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
