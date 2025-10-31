Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

डूंगरपुर के इस स्टेट हाइवे पर भारी अतिक्रमण, जिला प्रशासन सख्त, तीन दिन का दिया अंतिम अल्टीमेटम

Rajasthan : डूंगरपुर के साबला में धरियावद-पीठ स्टेट हाइवे 91 पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस पर डूंगरपुर जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है।

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 31, 2025

Dungarpur on this state highway Heavy encroachment district administration strict issued a three-day Last ultimatum

साबला. रीछा में दुकानदार को नोटिस थमाते अधिकारी। फोटो पत्रिका

Rajasthan : डूंगरपुर के साबला में धरियावद-पीठ स्टेट हाइवे 91 पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। गुरुवार को सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकानों, चाय-नाश्ते की थड़ी वालों और दुकानदारों को लिखित नोटिस थमाए गए हैं, जिसमें तीन दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है।

कार्रवाई में मौजूद थे ये अफसर

अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की ओर से की गई। इस अवसर पर जेईएन पवन पाटीदार, वीरेंद्र लबाना सहित अन्य अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे।

तीन दिन में अपना समान हटाएं दुकानदार

विभाग ने साबला कस्बे के साथ-साथ रीछा, लेंबाता और निठाउवा मार्ग पर स्टेट हाइवे के किनारे लगी अस्थायी दुकानों और सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में साफतौर पर बताया गया है कि दुकानदार नोटिस की तारीख से तीन दिन के भीतर अपनी दुकानों से टीन शेड, थड़ी, लॉरी सहित सभी सामग्री हटाकर सुरक्षित स्थान पर रख लें।

नुकसान की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी

अल्टीमेटम की समय सीमा समाप्त होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान यदि किसी भी सामग्री का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। इस मौके पर पटवारी भगवती मीणा, वनपाल जावन्त्री मीणा और किरण सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / डूंगरपुर के इस स्टेट हाइवे पर भारी अतिक्रमण, जिला प्रशासन सख्त, तीन दिन का दिया अंतिम अल्टीमेटम

डूंगरपुर

