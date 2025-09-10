Dungarpur Crime: मौज-शौक पूरे करने के लिए खिलाड़ियों के साथ की लूटपाट, पुलिस से बचने के लिए अपनाया ये तरीका, गिरफ्तार

टीम के 16 खिलाडी शाम को मैच खेलकर ऑटो रिक्शा पर सवार होकर वापस आ रहे थे। रास्ते में करहाता स्कूल के समीप एक मोटर साइकिल पर सवार होकर तीन युवक आए। युवकों ने ऑटो रिक्शा के आगे मोटर साइकिल आड़ी खड़ी कर दी और पथराव कर खिलाड़ियों के साथ मारपीट करने लगे।