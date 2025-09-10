Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

Dungarpur Crime: मौज-शौक पूरे करने के लिए खिलाड़ियों के साथ की लूटपाट, पुलिस से बचने के लिए अपनाया ये तरीका, गिरफ्तार

Loot Accused Arrested: रास्ते में करहाता स्कूल के समीप एक मोटर साइकिल पर सवार होकर तीन युवक आए। युवकों ने ऑटो रिक्शा के आगे मोटर साइकिल आड़ी खड़ी कर दी और पथराव कर खिलाड़ियों के साथ मारपीट करने लगे।

डूंगरपुर

Akshita Deora

Sep 10, 2025

डूंगरपुर पुलिस के गिरफ्त में आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan News: डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के करहाता स्कूल के समीप कुछ दिनों पहले छात्रा खिलाड़ियों के ऑटो रिक्शा पर पथराव कर उनके साथ लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने सोमवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को डिटेन किया।

आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर मुंडवा दिया था लेकिन इसके बावजूद वे पुलिस की पकड़ से बच नहीं पाए। आखिरकार पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा।

थानाधिकारी ने बताया कि नयागांव निवासी सुमित्रा पुत्री शंकरलाल रोत ने बताया कि वह राउमावि गड़ामौरया स्कूल में तृतीय श्रेणी प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्त है। उनकी स्कूल की बालिका वर्ग की टीम छह सितंबर को जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राउमावि धावड़ी गई थी।

टीम के 16 खिलाडी शाम को मैच खेलकर ऑटो रिक्शा पर सवार होकर वापस आ रहे थे। रास्ते में करहाता स्कूल के समीप एक मोटर साइकिल पर सवार होकर तीन युवक आए। युवकों ने ऑटो रिक्शा के आगे मोटर साइकिल आड़ी खड़ी कर दी और पथराव कर खिलाड़ियों के साथ मारपीट करने लगे।

इस दौरान युवक सुमित्रा का पर्स मोबाइल और ऑटो रिक्शा चालक का मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्जकर छानबीन के दौरान वस्सी दोवड़ा निवासी रमेश पुत्र मोगजी कटारा, चंदूलाल पुत्र जीवा कटारा को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को डिटेन किया।

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी मौज-शौक के लिए लोगों से लूटपाट करते थे। कार्रवाई में पुलिस टीम के एएसआई वल्लभराम, गजेंद्र सिंह, हैडकांस्टेबल हेमेंद्र सिंह, सुरेश, आसूचना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह, कांस्टेबल माधव सिंह, नरेंद्र व रमणलाल शामिल थे।

Updated on:

10 Sept 2025 09:44 am

Published on:

10 Sept 2025 09:40 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur Crime: मौज-शौक पूरे करने के लिए खिलाड़ियों के साथ की लूटपाट, पुलिस से बचने के लिए अपनाया ये तरीका, गिरफ्तार

