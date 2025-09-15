Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

डूंगरपुर

डूंगरपुर में महिलाओं की ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की होगी जांच, 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

डूंगरपुर जिले में 17 सितंबर से 02 अक्टूबर 2025 तक गांव चलो अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का संचालन किया जाएगा।

डूंगरपुर

Arvind Rao

Sep 15, 2025

Dungarpur Women
ब्रेस्ट व सर्वाइकल कैंसर की होगी जांच (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

डूंगरपुर: प्रदेश सरकार द्वारा गांव चलो अभियान का आयोजन जिले में 17 सितंबर से 02 अक्टूबर 2025 तक होंगे। अभियान के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का संचालन किया जाएगा।


ग्राम सेवा शिविर के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नोडल अधिकारी एवं जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, सह नोडल अधिकारी साथ ही संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और शिविर प्रभारी रहेंगे।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विपिन मीणा ने बताया कि शिविर में आने वाले रोगियों को आवश्यक उपचार एवं परामर्श के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर की आवश्यकतानुसार जांच की जाएगी। मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए एक दिवस पूर्व सर्वे टीम गठित कर संबंधित ग्राम पंचायत में एंटी लार्वा गतिविधियां की जाएगी।

ये भी पढ़ें

डूंगरपुर: बारिश से टापू बना बेणेश्वर धाम, श्रद्धालु दूर से कर रहे दर्शन, पुल डूबे, आवागमन ठप
डूंगरपुर
Dungarpur Beneshwar Dham


युवाओं की होगी जांच


आशा सहयोगिनी द्वारा 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की बीएमआई, बीपी, शुगर और कॉमन कैंसर की जांच कर एनसीडी पोर्टल पर डेटा इन्द्राज किया जाएगा। बीपी एवं शुगर की जांच में पॉजिटिव पाए। फॉलोअप पर आने वाले मरीजों का नियमानुसार उपचार कर आभा आईडी के माध्यम से एनसीडी पोर्टल पर डेटा इन्द्राज करते हुए रोग से बचाव के लिए जीवन शैली में परिर्वतन के लिए सलाह दी जाएगी। महिला स्वास्थ्य जांच के दौरान महिलाओं एवं किशोरियों की भी बीपी, शुगर, हिमोग्लोबिन, वजन और बीएमआई के साथ-2 ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर, टीबी एवं सिकल सेल रोग की भी स्क्रीनिंग की जाएगी।


जच्चा-बच्चा की सुध


गर्भवती महिलाओं का 12 सप्ताह से पूर्व पंजीकरण एवं प्रसव पूर्व चार जांच, आईएफए गोली, कैल्शियम की गोली देते हुए हीमोग्लोबिन ब्लड प्रेशर वजन आदि की जांच, सभी गर्भवती महिलाओं का टीडी टीकाकरण एवं प्रथम तिमाही में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की जांच एवं चिन्हीकरण, सभी एएनएम एवं आशा सहयोगिनी क्षेत्र में भ्रमण कर ड्यू लिस्ट तैयार करेंगे। इसके आधार पर जांच होगी।


ये भी होंगे कार्य


-क्षेत्र के सभी शिशुओं का टीकाकरण करवाया जाएगा। एएनएम, आशा सहयोगिनी क्षेत्र में भ्रमण कर ड्यू लिस्ट तैयार करेंगी। वंचित शिशुओं को उपस्थित होने के लिए परिवारजनों को प्रेरित करेंगे।


-टीबी के संभावित लक्षणों वाले रोगियों की आशा, एएनएम एवं सीएचओ के माध्यम से चिह्नित करते हुए उनकी आवश्यक नॉट जांच के लिए स्पोटम सैंपल लिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: घर के आंगन में अचानक घुसा पैंथर, दहाड़ सुन गांव में मची अफरा-तफरी, ऐसे किया गया रेस्क्यू
डूंगरपुर
Dungarpur Panther

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 02:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / डूंगरपुर में महिलाओं की ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की होगी जांच, 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.