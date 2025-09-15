डूंगरपुर में महिलाओं की ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की होगी जांच, 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान



आशा सहयोगिनी द्वारा 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की बीएमआई, बीपी, शुगर और कॉमन कैंसर की जांच कर एनसीडी पोर्टल पर डेटा इन्द्राज किया जाएगा। बीपी एवं शुगर की जांच में पॉजिटिव पाए। फॉलोअप पर आने वाले मरीजों का नियमानुसार उपचार कर आभा आईडी के माध्यम से एनसीडी पोर्टल पर डेटा इन्द्राज करते हुए रोग से बचाव के लिए जीवन शैली में परिर्वतन के लिए सलाह दी जाएगी। महिला स्वास्थ्य जांच के दौरान महिलाओं एवं किशोरियों की भी बीपी, शुगर, हिमोग्लोबिन, वजन और बीएमआई के साथ-2 ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर, टीबी एवं सिकल सेल रोग की भी स्क्रीनिंग की जाएगी।