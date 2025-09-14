Rajasthan: घर के आंगन में अचानक घुसा पैंथर, दहाड़ सुन गांव में मची अफरा-तफरी, ऐसे किया गया रेस्क्यू

जानकारी के अनुसार, पैंथर सुबह तड़के सुरेंद्र मीणा के मकान की पतली गली से भीतर घुस गया। उस समय घर में उनका भतीजा नरेश मीणा सो रहा था। आंगन में पैंथर को देख ग्रामीणों ने शोर मचाकर नरेश को बाहर निकाला। इस दौरान पैंथर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दीवार ऊंची होने के कारण वह बाहर नहीं जा सका। वहीं बीमार और भूखा होने के चलते उसके अंदर छलांग लगाने की ताकत भी नहीं बची थी।