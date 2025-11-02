Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

Dungarpur : एनीकट में नहाने गया युवक, घर नहीं लौटा, सर्च अभियान जारी

Dungarpur : डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के खुदरडा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। एनीकट में नहाने गया युवक घर नहीं लौटा। प्रभारी रवि परमार के निर्देशन में सर्च अभियान जारी है।

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 02, 2025

Dungarpur Youth went to bathe in Anicut did not return home search operation continues

आसपुर। मौके पर सर्च आपरेशन करती डिफेंस टीम। फोटो पत्रिका

Dungarpur : डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के खुदरडा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। शुक्रवार को खुदरडा गांव में अपनी बहन के घर मेहमान आया भाई एनीकट में नहाने गया। पर वह अभी तक लौटा नहीं है।

देर शाम तक घर नहीं पहुंचा, तो परिजन एनीकट पहुंचे

पुलिस के अनुसार मेतवाला (बांसवाड़ा) निवासी पंकज पुत्र भैरा बुझ शुक्रवार को खुदरडा में अपनी फुफेरी बहन रंजना के घर आया था। इस दौरान गांव के समीप ही सोमनदी के एनिकट पर नहाने गया। देर शाम तक घर नहीं पहुंचा, तो परिजन तलाश करने एनीकट तक गए।

आसपुर पुलिस को दी सूचना

परिजनों को मौके से पंकज के कपड़े, मोबाइल और चप्पल मिला। शुक्रवार देर रात्रि तक उसका कोई पता नहीं लग सका। शनिवार सुबह आसपुर पुलिस को सूचना दी।

युवक का अभी तक पता नहीं चला

सूचना के बाद दोपहर 2 बजे डूंगरपुर से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। प्रभारी रवि परमार के निर्देशन में सर्च अभियान जारी है। पर, अब तक युवक का पता नहीं चला।

Published on:

02 Nov 2025 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur : एनीकट में नहाने गया युवक, घर नहीं लौटा, सर्च अभियान जारी

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

