Dungarpur : एनीकट में नहाने गया युवक, घर नहीं लौटा, सर्च अभियान जारी

Dungarpur : डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के खुदरडा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। शुक्रवार को खुदरडा गांव में अपनी बहन के घर मेहमान आया भाई एनीकट में नहाने गया। पर वह अभी तक लौटा नहीं है।
पुलिस के अनुसार मेतवाला (बांसवाड़ा) निवासी पंकज पुत्र भैरा बुझ शुक्रवार को खुदरडा में अपनी फुफेरी बहन रंजना के घर आया था। इस दौरान गांव के समीप ही सोमनदी के एनिकट पर नहाने गया। देर शाम तक घर नहीं पहुंचा, तो परिजन तलाश करने एनीकट तक गए।
परिजनों को मौके से पंकज के कपड़े, मोबाइल और चप्पल मिला। शुक्रवार देर रात्रि तक उसका कोई पता नहीं लग सका। शनिवार सुबह आसपुर पुलिस को सूचना दी।
सूचना के बाद दोपहर 2 बजे डूंगरपुर से सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। प्रभारी रवि परमार के निर्देशन में सर्च अभियान जारी है। पर, अब तक युवक का पता नहीं चला।
