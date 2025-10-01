डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मौत मामला: थानाधिकारी समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित, कलक्ट्रेट के बाहर अभी भी ग्रामीण डटे

धरने पर डटे ग्रामीण (फोटो-पत्रिका)
डूंगरपुर। जिले के दोवड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद उदयपुर में उपचार के दौरान मौत के मामले में बुधवार को भी ग्रामीण कलक्ट्रेट के बाहर धरने पर डटे रहे। यहां प्रमुख तीन मांगों पर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई। इसी बीच पुलिस अधीक्षक ने दोवड़ा थानाधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए, लेकिन अन्य मांगों को लेकर प्रशासन के अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचने से ग्रामीणों का धरना जारी रहा। इधर, मृतक युवक दिलीप का शव फिलहाल उदयपुर के चिकित्सालय में हैं।
पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने आदेश जारी कर दोवड़ा थानाधिकारी तेजकरण, उप निरीक्षक वल्लभराम, हेडकांस्टेबल सुरेश कुमार, कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह, माधव सिंह को निलंबित कर दिया है। निलंबनकाल में मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन डूंगरपुर किया है। इधर, धरने पर डटे ग्रामीणों की दो अन्य मांगों पर अभी तक फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। ग्रामीणों की दो अन्य मांगे- पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग है।
दोवड़ा पुलिस ने वसी गांव के एक स्कूल में हुई चोरी के मामले में करालिया देवसोमनाथ निवासी दिलीप पुत्र जीवरात अहारी को डूंगरपुर शहर से हिरासत में लिया था। इसके बाद दिलीप की तबीयत खराब हुई थी। जिसे स्थानीय स्तर पर उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया था। जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। पहले दिन से ही मामले में ग्रामीण पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं।
