डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मौत मामला: थानाधिकारी समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित, कलक्ट्रेट के बाहर अभी भी ग्रामीण डटे

डूंगरपुर। जिले के दोवड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद उदयपुर में उपचार के दौरान मौत के मामले में बुधवार को भी ग्रामीण कलक्ट्रेट के बाहर धरने पर डटे रहे। यहां प्रमुख तीन मांगों पर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई। इसी बीच पुलिस अधीक्षक ने दोवड़ा थानाधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए, लेकिन अन्य मांगों को लेकर प्रशासन के अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचने से ग्रामीणों का धरना जारी रहा। इधर, मृतक युवक दिलीप का शव फिलहाल उदयपुर के चिकित्सालय में हैं।