डूंगरपुर : पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ने के बाद युवक की मौत, लोगों में भारी आक्रोश

डूंगरपुर। दोवड़ा थाने की पुलिस कस्टडी में युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही जिला कलेक्ट्रेट में तनाव और गहरा गया। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों ग्रामीण और परिजन धरने पर बैठे हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर कलक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मनीष कुमार, विधायक गणेश घोगरा, उमेश डामोर और अनिल मीणा समेत कई लोगों के बीच में बैठक की जा रही है।