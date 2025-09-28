डूंगरपुर: पुलिस कस्टडी में युवक की हालत गंभीर, घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल, थाने के सामने धरने पर बैठे विधायक

अस्पताल के बाहर रोते-बिलखते परिजन (फोटो-पत्रिका)
डूंगरपुर। दोवड़ा थाना क्षेत्र के वसी गांव के एक स्कूल में हुई चोरी के मामले में पुलिस की कस्टडी में लिए गए गए आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाते हुए रविवार को जमकर प्रदर्शन किया। आरोपी की हालात गंभीर होने पर चिकित्सक ने उसे उदयपुर रेफर करवाते हुए एक चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। इधर, पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आसपुर विधायक उमेश मीणा रविवार शाम को पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने शक्रवार रात को चोरी के एक मामले में करालिया देवसोमनाथ निवासी दिलीप पुत्र जीवरात अहारी को डूंगरपुर शहर से हिरासत में लिया था। हिरासत के बाद दिलीप की शनिवार सुबह तबीयत खराब हो गई। इस पर पुलिस ने उसको सामान्य चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया। वहीं, आरोपी की हालात में रविवार को भी सुधार नहीं होने तथा हालात और अधिक गंभीर होने पर पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। भारी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आरोपी को रेफर करवाकर उदयपुर में भर्ती करवाया।
आरोपी के दादा हरिराम ने बताया कि चोरी के मामले में दोवड़ा पुलिस उनके पौत्र दिलीप को शनिवार को पुलिस थाने ले गई थी। इसके बाद पुलिस ने शनिवार शाम को दिलीप की हालात गंभीर होने की सूचना दी। इस पर परिजनों के साथ चिकित्सालय पहुंचे, तो यहां देखा कि दिलीप की हालात बहुत अधिक खराब है तथा उसके शरीर पर चोटों के निशान थे।
परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दिलीप के साथ मारपीट करते हुए उसको प्रताड़ित किया गया। इससे उसकी तबीयत खराब हो गई और देर रात्रि तक आईसीयू वार्ड के बाहर बैठे रहे। परिजनों ने बताया कि दिलीप को जब पुलिस थाने में ले गई थी तब वह एक दम स्वस्थ था।
दोवड़ा पुलिस की ओर से आरोपी के भाई को उठा ले जाने तथा आरोपी के साथ मारपीट की घटना के विरोध में आसपुर विधायक उमेश मीणा रविवार शाम को दोवड़ा पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। विधायक ने कहा कि दोवड़ा पुलिस लगातार क्षेत्र में आमजन को परेशान कर रही है। हमने पूर्व में भी विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि थानाधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर शीघ्र कार्रवाई करें।
परिजनों की ओर से मारपीट का आरोप लगाया गया है। इसकी जांच करवाई जाएगी। जांच के दौरान दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल दिलीप की हालात ठीक है। -हनुमत सिंह भाटी, पुलिस उपाधीक्षक आसपुर
