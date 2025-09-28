डूंगरपुर: पुलिस कस्टडी में युवक की हालत गंभीर, घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल, थाने के सामने धरने पर बैठे विधायक

जानकारी के अनुसार पुलिस ने शक्रवार रात को चोरी के एक मामले में करालिया देवसोमनाथ निवासी दिलीप पुत्र जीवरात अहारी को डूंगरपुर शहर से हिरासत में लिया था। हिरासत के बाद दिलीप की शनिवार सुबह तबीयत खराब हो गई। इस पर पुलिस ने उसको सामान्य चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया। वहीं, आरोपी की हालात में रविवार को भी सुधार नहीं होने तथा हालात और अधिक गंभीर होने पर पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। भारी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आरोपी को रेफर करवाकर उदयपुर में भर्ती करवाया।