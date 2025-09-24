राजस्थान में यहां फेस्टिवल सीजन में बिकता है करोड़ों रुपए का सोना-चांदी, हर रोज बिकता है 10 किलो गोल्ड, 100 किलो चांदी

दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले के स्वर्ण-रजत आभूषणों की शुद्धता की साख पूरे देश में अपनी अलग पहचान स्थापित करती है। यहां न केवल हॉल मार्किंग युक्त अत्याधुनिक डिजाइन के गहने मिलते हैं। साथ ही भविष्य में डिजाइन चेंज करवाने या गहनों को बदलवाने पर 92 फीसदी रिटर्न के साथ ही गहने वापस भी लिए जाते हैं। हर छोटा-बड़ा गहना पक्के जीएसटी युक्त बिल के साथ ही दिया जाता है। ऐसे में गहनों की पूर्ण शुद्धता की गारंटी होती है। ऐसे में डूंगरपुर जिले के सोने-चांदी की दुकानों पर स्थानीय ग्राहकों की भीड़ तो दिखाई ही देती है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही मध्यप्रदेश, गुजरात से भी बड़ी संख्या में ग्राहकों के साथ ही छोटे-बड़े व्यापारी भी यहां खरीदारी के लिए आते हैं। उनका कहना है कि यहां के गहनों की शुद्धता का पूरे देश में कोई सानी नहीं है।