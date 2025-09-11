Good News: सोना और चांदी की कीमतों में आ सकती है कमी, जानिए दो वजह

मेवाड़ में श्राद्ध पक्ष को काफी मान्यता दी जाती है। इन दिनों कीमती वस्तु खरीद के साथ ही तमाम मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। सोना-चांदी खरीद को बेहद शुभ कार्य माना गया है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष में सोना-चांदी की खरीद बेहद कम हो जाती है। कई बार श्राद्ध पक्ष में कीमतें गिरने की स्थिति में आगामी समय के लिए सोने-चांदी की बुकिंग कराने का चलन भी रहा है। लेकिन, इन दिनों कीमतें भी आसमान पर है। लिहाजा बुकिंग का काम भी नहीं के बराबर हो रहा है।