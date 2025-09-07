Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Gold-Silver Price: सोना स्टैंडर्ड 1.10 लाख रुपए के पार, जेवराती सोना के भी लगे पंख…आसमान छू रहे भाव

Gold-Silver Price: सोना की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। ग्लोबल रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 24 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो तीन दशक के उच्च स्तर पर है। सोना स्टैंडर्ड का भाव 1.10 लाख रुपए के पार चला गया है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 07, 2025

Gold silver rate
सोना-चांदी भाव-फाइल फोटो

Gold-Silver Price: जयपुर। अमरीकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से सोने के दामों में जोरदार उछाल आया है। वायदा बाजार में इस हफ्ते सोने में 3.80 प्रतिशत की तेजी आई है। जिस रफ्तार से सोने का भाव बढ़ा है, इस साल अब तक सोना 35 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दे चुका है।

जयपुर सर्राफा बाजार में शनिवार को सोना 900 रुपए की छलांग लगाकर 1,10,200 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 900 रुपए उछलकर 1,02,800 रुपए प्रति दस ग्राम जा पहुंचा। हालांकि चांदी हाजिर 1,26,900 रुपए प्रति किलो ग्राम पर टिकी रही।

ऐसे बढ़ा सोने का भाव

  • 21 अगस्त - 1,01,600
  • 25 अगस्त -1,03,000
  • 29 अगस्त -1,04,800
  • 30 अगस्त - 1,06,300
  • 03 सितंबर - 1,08,400
  • 05 सितंबर - 1,09,300
  • 06 सितंबर - 1,10,200

(भाव रुपए में)

आखिर सोने के भाव में क्यों आ रही तेजी ?

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमरीका के केंद्रीय बैंक ने 16-17 सितंबर को होने वाली अपनी आगामी बैठक के दौरान ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिया है। इसके अलावा अमरीकी प्रशासन की टैरिफ नीतियों ने निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ाई है। केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी से भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है। पिछले तीन सालों से केंद्रीय बैंक हर साल 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। इससे ग्लोबल रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 24% तक पहुंच गई है, जो तीन दशक का उच्च स्तर है।

Published on:

07 Sept 2025 07:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Gold-Silver Price: सोना स्टैंडर्ड 1.10 लाख रुपए के पार, जेवराती सोना के भी लगे पंख…आसमान छू रहे भाव

