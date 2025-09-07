Gold-Silver Price: सोना स्टैंडर्ड 1.10 लाख रुपए के पार, जेवराती सोना के भी लगे पंख…आसमान छू रहे भाव

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमरीका के केंद्रीय बैंक ने 16-17 सितंबर को होने वाली अपनी आगामी बैठक के दौरान ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिया है। इसके अलावा अमरीकी प्रशासन की टैरिफ नीतियों ने निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ाई है। केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी से भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है। पिछले तीन सालों से केंद्रीय बैंक हर साल 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। इससे ग्लोबल रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 24% तक पहुंच गई है, जो तीन दशक का उच्च स्तर है।