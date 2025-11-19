डूंगरपुर : अवैध शराब और गीली लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त

डीएसटी टीम ने दूसरी कार्रवाई में गीली लकड़ियों से भरा एक ट्रक डिटेन कर वन विभाग को सूचना दी। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सामलिया घाटा के पास कुछ लोग पेड़ काटकर ट्रक में भर रहे थे। यह ट्रक गुजरात ले जाया जाना था। पुलिस मौके पर पहुंची और दस्तावेज नहीं होने पर ट्रक जब्त कर लिया। चालक कटारापाड़ा कुआं निवासी प्रकाश पुत्र नगजी कटारा को भी डिटेन किया गया।