डूंगरपुर : अवैध शराब और गीली लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
डूंगरपुर। पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए देसी शराब की अवैध बिक्री और गीली लकड़ियों का परिवहन करते एक ट्रक को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि डीएसटी व सागवाड़ा पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना पर टीम सागवाड़ा के गमलेश्वर तालाब के समीप पहुंची।
पुलिस ने यहां संचालित दुकानों पर दबिश दी, जहां देसी शराब पाई गई। इस पर पुलिस ने एकलव्य कॉलोनी सागवाड़ा निवासी रवि पुत्र बदामीलाल खटीक व गामड़ा बाह्मणिया सागवाड़ा निवासी मुकेश पुत्र हुका खराड़ी को गिरफ्तार किया। दुकानों से 60 लीटर महुआ शराब जब्त की गई।
डीएसटी टीम ने दूसरी कार्रवाई में गीली लकड़ियों से भरा एक ट्रक डिटेन कर वन विभाग को सूचना दी। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सामलिया घाटा के पास कुछ लोग पेड़ काटकर ट्रक में भर रहे थे। यह ट्रक गुजरात ले जाया जाना था। पुलिस मौके पर पहुंची और दस्तावेज नहीं होने पर ट्रक जब्त कर लिया। चालक कटारापाड़ा कुआं निवासी प्रकाश पुत्र नगजी कटारा को भी डिटेन किया गया।
बड़ी खबरेंView All
डूंगरपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग