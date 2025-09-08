Dungarpur : ईशान पंड्या ने रोशन किया सरोदा गांव का नाम, आर्मी में बने लेफ्टिनेंट

Rajasthan : राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के सरोदा गांव का नाम ईशान पंड्या ने रोशन कर दिया है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (आर्मी) चेन्नई में शनिवार को पासिंग आउट परेड के बाद जिले के सरोदा निवासी हाल मुकाम उदयपुर के युवा ईशान पंड्या का इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बने। ईशान की उपलब्धि पर समाज, परिवार और क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।
बीटेक छात्र रहे ईशान पंड्या ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया। उनका मानना है कि लगन, साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ा जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
इस अवसर पर उनके पिता संजय पंड्या एवं माता प्रज्ञा पंड्या को भी भारतीय सेना के गौरव पदक से सम्मानित किया गया। ईशान के लेफ्टिनेंट बनने के बाद प्रथम बार आगमन पर स्वागत किया गया।