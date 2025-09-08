Dungarpur : ईशान पंड्या ने रोशन किया सरोदा गांव का नाम, आर्मी में बने लेफ्टिनेंट

Rajasthan : राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के सरोदा गांव का नाम ईशान पंड्या ने रोशन कर दिया है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (आर्मी) चेन्नई में शनिवार को पासिंग आउट परेड के बाद जिले के सरोदा निवासी हाल मुकाम उदयपुर के युवा ईशान पंड्या का इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बने। ईशान की उपलब्धि पर समाज, परिवार और क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।