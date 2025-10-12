Dungarpur : जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट का सच, टंकी है पास, फिर भी नहीं बुझ रही ग्रामीणों की प्यास

Dungarpur : सरकार हर घर शुद्ध पेयजल योजना को लेकर जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन कर घर-घर पानी पहुंचाने के ढोल पीट रही है, किंतु धरातल पर मामला कुछ और ही है। पूंजपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के गोठ महुडी गांव में विभाग ने योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कर घरों में कनेक्शन भी देने के बाद विगत दो माह से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में यहां के वाशिंदों की स्थिति टंकी के पास होते हुए भी प्यासे रहने जेसी है।