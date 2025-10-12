Dungarpur : जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट का सच, टंकी है पास, फिर भी नहीं बुझ रही ग्रामीणों की प्यास

पूंजपुर. गोठमहुडी गांव में पेयजल लीकेज की लाइन बताते ग्रामीण। फोटो पत्रिका
Dungarpur : सरकार हर घर शुद्ध पेयजल योजना को लेकर जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन कर घर-घर पानी पहुंचाने के ढोल पीट रही है, किंतु धरातल पर मामला कुछ और ही है। पूंजपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के गोठ महुडी गांव में विभाग ने योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कर घरों में कनेक्शन भी देने के बाद विगत दो माह से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में यहां के वाशिंदों की स्थिति टंकी के पास होते हुए भी प्यासे रहने जेसी है।
ग्रामीण गौरव मीणा, दिनेश रावत, देवराम मीणा, नारायण, धुलजी, कंकू, हुकी, मावजी, गटू, चेतन, दिनेश, सुखलाल आदि ने बताया कि विभाग ने ननोमा फले में पानी की टंकी का निर्माण किया है। यहां से घरों तक पानी सप्लाई की लाइन बिजली ट्रांसफार्मर के पास विगत दो माह से अधिक समय से लीकेज होने से पेयजल आपूर्ति नही हो पा रही है।
जिससे ननोमा फला, कलासुआ फला, सेपोला फला, आबादी फला में करीब दो सौ घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। गांव में पेयजल के कोई अन्य स्त्रोत भी नहीं है। गांव में टंकी निर्माण से ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई थी, किंतु विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते अभिशाप बनकर रह गई है।
ग्रामीणों ने बताया की रोजमर्रा के पानी के लिए निजी खेतों में स्थित कुएं से पानी लाना मजबूरी बना हुआ है। खेतों में भी घास-फूस होने से हर पल हादसे का भय बना रहता है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से शीघ्र ही पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। समस्या का समाधान नहीं होने पर आसपुर में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दी है।
