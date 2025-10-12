Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Dungarpur : जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट का सच, टंकी है पास, फिर भी नहीं बुझ रही ग्रामीणों की प्यास

Dungarpur : जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट का सच। राजस्थान के डूंगरपुर के पूंजपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के गोठ महुडी गांव में टंकी तो है पास, फिर भी नहीं बुझ रही ग्रामीणों की प्यास। जानें क्या है मामला।

less than 1 minute read

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 12, 2025

Jal Jeevan Mission Project Truth Dungarpur Poonjpur Tank is nearby yet the villagers thirst is not quenched

पूंजपुर. गोठमहुडी गांव में पेयजल लीकेज की लाइन बताते ग्रामीण। फोटो पत्रिका

Dungarpur : सरकार हर घर शुद्ध पेयजल योजना को लेकर जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन कर घर-घर पानी पहुंचाने के ढोल पीट रही है, किंतु धरातल पर मामला कुछ और ही है। पूंजपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के गोठ महुडी गांव में विभाग ने योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कर घरों में कनेक्शन भी देने के बाद विगत दो माह से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में यहां के वाशिंदों की स्थिति टंकी के पास होते हुए भी प्यासे रहने जेसी है।

पाइप लाइन लीकेज, विभाग नहीं दे रहा है ध्यान

ग्रामीण गौरव मीणा, दिनेश रावत, देवराम मीणा, नारायण, धुलजी, कंकू, हुकी, मावजी, गटू, चेतन, दिनेश, सुखलाल आदि ने बताया कि विभाग ने ननोमा फले में पानी की टंकी का निर्माण किया है। यहां से घरों तक पानी सप्लाई की लाइन बिजली ट्रांसफार्मर के पास विगत दो माह से अधिक समय से लीकेज होने से पेयजल आपूर्ति नही हो पा रही है।

गांव में पेयजल का कोई स्रोत नहीं

जिससे ननोमा फला, कलासुआ फला, सेपोला फला, आबादी फला में करीब दो सौ घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। गांव में पेयजल के कोई अन्य स्त्रोत भी नहीं है। गांव में टंकी निर्माण से ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई थी, किंतु विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते अभिशाप बनकर रह गई है।

धरना-प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने बताया की रोजमर्रा के पानी के लिए निजी खेतों में स्थित कुएं से पानी लाना मजबूरी बना हुआ है। खेतों में भी घास-फूस होने से हर पल हादसे का भय बना रहता है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से शीघ्र ही पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। समस्या का समाधान नहीं होने पर आसपुर में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान के 10,000 आदिवासी युवाओं को बड़ा झटका, बांसवाड़ा में खनन का ठेका हुआ रद्द
बांसवाड़ा
Diwali Rajasthan 10,000 tribal youth big setback Banswara mining contracts cancelled

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2025 11:48 am

Published on:

12 Oct 2025 11:46 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur : जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट का सच, टंकी है पास, फिर भी नहीं बुझ रही ग्रामीणों की प्यास

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डूंगरपुर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत: मंत्री खराड़ी ने कहा-सरकार ने नहीं दिया एक रुपए मुआवजा

Babulal Kharari
डूंगरपुर

Rajasthan : दीपावली बोनस जल्द देने की राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बड़ी मांग

Rajasthan Teachers Union National Big demand early payment of Diwali bonus
डूंगरपुर

राजस्थान के शिक्षा निदेशालय के आदेश ने बढ़ाई शिक्षकों की धड़कनें, जानें क्या है मामला

Rajasthan Education Directorate Order has increased heartbeat of teachers know what is matter
डूंगरपुर

IT Raid: डूंगरपुर में आयकर विभाग की बड़ी रेड, ठेकेदार के घर और ऑफिस में चल रही कारवाई

IT Raid In Dungarpur
डूंगरपुर

Mid-Day Meal : कुक-कम-हेल्परों को 4 माह से मानदेय नहीं, चिंतित शिक्षक संघ ने चेताया, भुगतान नहीं तो करेंगे आंदोलन

Mid-Day Meal Update Dungarpur four months Cook-cum-helpers have not received their honorarium worried teachers union warns they will protest if they donot pay
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.