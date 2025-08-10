Rajasthan : जीप ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, पिता-पुत्र सहित तीन की मौत, राखी बांधकर घर आ रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर एक बाइक पालपादर से देवल की तरफ आ रही थी। मोटर साइकिल पर छह जने सवार थे। रास्ते में देवल खास मोड़ के समीप सामने से आ रही जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे छह जने गंभीर घायल हो गए। सूचना पर सदर थानाधिकारी पहुंचे और घायलों को जिला चिकित्सालय लाए। यहां पर चिकित्सकों ने देवल घोघरा फला निवासी सुनील पुत्र मावा घोघरा व उसके पुत्र श्रवण एवं रिश्तेदार निशांत पुत्र हितेश अहारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, सुनील की पत्नी कमला व साली मुन्ना को चिकित्सालय में भर्ती किया। उपचार दौरान सुनील के बेटे जिगर की हालात गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने शव को जिला मुर्दाघर रखवाया।