Rajasthan : जीप ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, पिता-पुत्र सहित तीन की मौत, राखी बांधकर घर आ रहा था परिवार

डूंगरपुर। सदर थाना क्षेत्र के देवल खास मोड़ के समीप जीप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जीप को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद से जीप का चालक फरार है।
जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर एक बाइक पालपादर से देवल की तरफ आ रही थी। मोटर साइकिल पर छह जने सवार थे। रास्ते में देवल खास मोड़ के समीप सामने से आ रही जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे छह जने गंभीर घायल हो गए। सूचना पर सदर थानाधिकारी पहुंचे और घायलों को जिला चिकित्सालय लाए। यहां पर चिकित्सकों ने देवल घोघरा फला निवासी सुनील पुत्र मावा घोघरा व उसके पुत्र श्रवण एवं रिश्तेदार निशांत पुत्र हितेश अहारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, सुनील की पत्नी कमला व साली मुन्ना को चिकित्सालय में भर्ती किया। उपचार दौरान सुनील के बेटे जिगर की हालात गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने शव को जिला मुर्दाघर रखवाया।
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित भीड़ ने जीप पर आग लगा दी और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करके दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं, थानाधिकारी ने आगजनी के मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
परिजनों ने बताया कि मृतक सुनील पत्नी कमला व दो बच्चों श्रवण व जिगर के साथ शनिवार को रक्षाबंधन पर्व को लेकर अपने ससुराल पाल पादर गया था तथा राखी बंधवाकर रविवार को वापस आ रहे थे। इस दौरान कमला की बहन मुन्ना व उसका बेटा निशांत भी मोटरसाइकिल पर साथ हो गए। रास्ते में हादसा हो गया और तीन जनों की मौत हो गई।