सांसद मन्नालाल रावत ने राजकुमार रोत पर फिर साधा निशाना, कहीं कई बड़ी बातें

सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना स्वीकृत की थी। पर, उसमें राज्यमद से बनवाने की बात कही थी। लेकिन, प्रदेश सरकार इतना बजट दे नहीं सकती है। इस पर मौजूदा सरकार ने जनजाति कॉरिडोर के तहत इस प्रोजेक्ट को लिया है। अब यह कार्य जल्द पूरा करवाएंगे। ताकि, डूंगरपुर-बांसवाड़ा समृद्ध होंगे। साथ ही डूंगरपुर से मुंबई रेल के लिए भी प्रयास जारी है। जल्द ही रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग है। इसमें अहमदाबाद में होल्ड होने वाली ट्रेनों को उदयपुर तक लाने के लिए बात की जाएगी। इससे वागड़-मेवाड़ का दक्षिण से जुड़ाव होगा।