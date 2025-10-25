राजस्थान में पैंथर का शिकार, सिर व पैर काट ले गए, वन विभाग में मचा हड़कंप

साबला वन क्षेत्र के ग्राम पंचायत माल के खंडेश्वर महादेव के निकट शनिवार को ढाई साल के नर पैंथर का शव मिला है। गंभीर बात ये है कि पैंथर के पैर-सिर कटे हुए हैं व मौके से गायब हैं। वहीं, शरीर पर भी चोट के निशान हैं। मौके के हालात देखकर लग रहा है कि किसी ने पैंथर का शिकार किया है। इससे वन विभाग में हड़कंप मच गया।