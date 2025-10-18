Success Story : स्वाति पटेल-उमंग रावल बने RAS, लोगों ने दी बधाइयां, पर दोनों का नया टारगेट सुन लोग हुए हैरान

उमंग ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर की कृपा एवं माता-पिता की प्रेरणा को दिया। उमंग ने बताया कि पांच वर्ष से यूपीएससी सेवा की तैयारी कर रहा हूं तथा नियमित आठ घंटे पढ़ाई की। इस दौरान आरएएस 2023 की परीक्षा दी और प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त की। इससे पूर्व 2018 में प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा, 2021 में एसीएफ की परीक्षा में साक्षात्कार तक पहुंचा। वहीं, 4 बार यूपीएससी प्री-परीक्षा उत्तीर्ण की है। हाल ही में आरएएस 2024 में भी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। साक्षात्कार शेष है। उमंग ने बताया कि परीक्षा की तैयारी घर पर रहकर की है।