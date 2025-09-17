Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

डूंगरपुर के प्राइवेट हॉस्टल में हंगामा: आटे में चूहे, खाने की प्लेटों में फंगस, टीम पहुंची तो 8 बच्चे बीमार मिले

बातचीत के दौरान कथित तौर पर बच्चों के साथ मारपीट, धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए, जिसको लेकर देर रात्रि तक हंगामे के हालात बने। इसी बीच सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस-प्रशासन की टीम भी मौके पर तैनात रही।

डूंगरपुर

Kamal Mishra

Sep 17, 2025

dungarpur school raid
हॉस्टल में जांच करने पहुंची टीम (फोटो-पत्रिका)

डूंगरपुर। शहर के भीतरी क्षेत्र पातेला में स्थित सेंट पॉल स्कूल के हॉस्टल में मंगलवार को हंगामे के हालात बने। यहां अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद प्रशासनिक टीम ने जांच की, तो व्यापक गड़बडियां सामने आई। यहां खाद्य सामग्री में चूहे-इल्लियां मिली। वहीं, साफ-सफाई के अभाव में गंदगी के हालात भी दिखाई दिए।

इतना ही नहीं इस भोजन से 8 बच्चे बीमार भी मिले, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इसी बीच हिंदूवादी संगठन भी स्कूल-हॉस्टल पहुंचे तथा यहां जमकर नारेबाजी की साथ ही निवासरत बच्चों से विभिन्न जानकारी जुटाई। बातचीत के दौरान कथित तौर पर बच्चों के साथ मारपीट, धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए, जिसको लेकर देर रात्रि तक हंगामे के हालात बने। इसी बीच सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस-प्रशासन की टीम भी मौके पर तैनात रही।

देर रात तक विरोध

हॉस्टल में गड़बडियां मिलने पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के साथ ही अन्य संगठनों के पदाधिकारी एवं शहरवासी पहुंचे तथा उन्होंने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने हॉस्टल एवं स्कूल को स्थायी रुप से बंद करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। देर रात्रि तक प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, नगरपरिषद् आदि की टीम हालात पर नजर बनाए हुए दिखी। साथ ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पहुंची टीम, मिली गड़बड़ियां

शिकायत पर जिला प्रशासन के निर्देश पर चिकित्सा, शिक्षा, टीएडी, प्रशासन, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन, फूड सैंपलिंग की संयुक्त टीम पातेला स्थित हॉस्टल के निरीक्षण के लिए पहुंची। यहां बड़ी संख्या में बच्चों को छोटे-छोटे कक्षों में रखा गया था, तथा यहां सभी कक्षों में गंदगी, एवं दीवारों पर जाले लगे हुए थे। पूरे परिसर में बदबू आ रही थी। बिजली की फिटिंग खुली हुई सामने आई। सुविधाघर सड़ांध मार रहे थे। बच्चों के पीने के पानी की टंकी में काई जमी हुई दिखी।

रोते-बिलखते बच्चोंने बताई पीड़ा

संयुक्त जांच टीम के समक्ष कई बच्चों ने मारपीट के भी आरोप लगाए। बच्चों ने हॉस्टल की छत पर रखी लकडियां लाकर जांच दल को दिखाई और बताया कि उनके साथ मारपीट की जाती है। बच्चों ने घाव भी दिखाए। साथ ही घटिया भोजन सामग्री देने का भी आरोप लगाया। इस पर चाइल्ड हेल्प लाइन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

8 बच्चे गंभीर बीमार

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां हॉस्टल में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, तो यहां कुछ बच्चे हॉस्टल में सोये हुए नजर आए। उनको देखा, तो उनको तेज बुखार था। ऐसे में टीम ने यहां आठ बीमार बच्चों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। देर शाम तक सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया।

Published on:

17 Sept 2025 04:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / डूंगरपुर के प्राइवेट हॉस्टल में हंगामा: आटे में चूहे, खाने की प्लेटों में फंगस, टीम पहुंची तो 8 बच्चे बीमार मिले

