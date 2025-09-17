डूंगरपुर के प्राइवेट हॉस्टल में हंगामा: आटे में चूहे, खाने की प्लेटों में फंगस, टीम पहुंची तो 8 बच्चे बीमार मिले

शिकायत पर जिला प्रशासन के निर्देश पर चिकित्सा, शिक्षा, टीएडी, प्रशासन, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन, फूड सैंपलिंग की संयुक्त टीम पातेला स्थित हॉस्टल के निरीक्षण के लिए पहुंची। यहां बड़ी संख्या में बच्चों को छोटे-छोटे कक्षों में रखा गया था, तथा यहां सभी कक्षों में गंदगी, एवं दीवारों पर जाले लगे हुए थे। पूरे परिसर में बदबू आ रही थी। बिजली की फिटिंग खुली हुई सामने आई। सुविधाघर सड़ांध मार रहे थे। बच्चों के पीने के पानी की टंकी में काई जमी हुई दिखी।