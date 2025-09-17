माही परमाणु बिजलीघर पर सियासी टकराव: सांसद राजकुमार रोत का विरोध, गढ़ी विधायक बोले ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’

परमाणु बिजलीघर का अब विरोध नहीं करना चाहिए। यह देश और दुनिया में बांसवाड़ा की पहचान बनाएगा। जैसे माही डेम ने बनाई। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बांसवाड़ा का चयन होना बड़ी बात है, अन्यथा सरकार कहीं पर भी लगा देती। जहां तक जमीन व अन्य मुद्दों की बात है तो विस्थापितों व प्रभावितों से सरकार और संबंधित एजेंसी को एक जाजम पर बैठकर बात करनी चाहिए। इतनी बड़े प्रोजेक्ट की लोगों में खुशी होनी चाहिए, दु:ख नहीं। ऐसा तभी होगा, जब उनके दर्द का समाधान सरकार समय रहते करेगी।