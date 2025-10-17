दो दोस्तों की एक साथ मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, गांव में छाया मातम

जानकारी के अनुसार, सांवलिया गुर्जर पुत्र भाव सिंह गुर्जर और हकमा गुर्जर पुत्र गलबा गुर्जर बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक गहरे दोस्त रहे। यह संयोग रहा कि दोनों की मृत्यु एक ही दिन, शुक्रवार को हुई। गांव वालों ने इस गहरी मित्रता को सम्मान देते हुए दोनों की शव यात्रा भी एक साथ निकाली।