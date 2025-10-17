दो दोस्तों की एक साथ मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, गांव में छाया मातम

फोटो पत्रिका
डूंगरपुर। उपखंड क्षेत्र के मेवाड़ा गांव में शुक्रवार को गुर्जर समाज के दो गहरे मित्र बुजुर्गों ने एक ही दिन इस संसार को अलविदा कह दिया। इन सखाओं की एक साथ हुई मृत्यु से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई।
जानकारी के अनुसार, सांवलिया गुर्जर पुत्र भाव सिंह गुर्जर और हकमा गुर्जर पुत्र गलबा गुर्जर बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक गहरे दोस्त रहे। यह संयोग रहा कि दोनों की मृत्यु एक ही दिन, शुक्रवार को हुई। गांव वालों ने इस गहरी मित्रता को सम्मान देते हुए दोनों की शव यात्रा भी एक साथ निकाली।
ग्रामीणों ने बताया कि सांवलिया और हकमा हमेशा साथ रहते थे। कोई भी सामाजिक अवसर हो या पारिवारिक कार्य, दोनों मिलकर करते थे। दोनों की एक साथ मौत की खबर सुनकर ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं।
शव यात्रा में गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। बाद में, परिवारजनों और ग्रामीणों ने दोनों मित्रों का अंतिम संस्कार भी एक ही चिता पर किया। दोनों परिवारों ने बताया कि सांवलिया और हकमा ने जीवनभर एक-दूसरे के सुख-दुःख में साथ निभाया और अब दोनों ने दुनिया भी एक साथ छोड़ी।
