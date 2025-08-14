Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

Murder News: भाई-भाभी की हुई मौत, फिर चाचा ने भतीजों को दिया ‘पिता’ का प्यार, उन्होंने ही पीट-पीटकर मार डाला

पिलूडा फला के काकरिया तालाब निवासी शंकर पुत्र भानजी घर पर बैठे थे। इस दौरान उसके दो भतीजे शराब के नशे में आए। उन्होंने लातों-घूसों से चाचा हमला कर दिया।

डूंगरपुर

Rakesh Mishra

Aug 14, 2025

Dungarpur murder
मोर्चरी के बाहर भीड़। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के डूंगरपुर के सरोदा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कराड़ा के पीलूड़ा फला में दो भतीजों ने आपसी कहासुनी में चाचा पर हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर घटना की जानकारी लेने के बाद शव को सागवाड़ा मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा।

नशे में थे भतीजे

जानकारी के अनुसार पिलूडा फला के काकरिया तालाब निवासी शंकर पुत्र भानजी घर पर बैठे थे। इस दौरान उसके दो भतीजे शराब के नशे में आए। यहां चाचा-चाची से बिजली कनेक्शन को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। मामला बढ़ने पर भतीजों ने लातों-घूसों से हमला कर दिया, जिसमें चाचा मौके पर ही बेसुध होकर गिर गए।

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

इधर, विवाद की सूचना सरोदा पुलिस को मिलने पर थानेदार भुवनेश चौहान जाप्ते के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। बेसुध शंकर को सागवाड़ा सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। जहा डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी रूप देवी की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। इस बीच मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया तथा मामले में अनुसंधान जारी हैं।

इधर थानेदार सहित हेडकांस्टेबल सुखलाल परमार, हर्षवर्धन सिंह, कांस्टेबल धर्मराज सिंह की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पिलूडा फला निवासी कालू उर्फ कलिया पुत्र धारजी व मुकेश पुत्र नाना परमार को डिटेन कर लिया है। मृतक के तीन पुत्र व दो पुत्रियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। घटना के समय सबसे छोटा बेटा गांव में था व दोनों बड़े बेटे रोजगार के लिए बाहर थे।

आपसी बहस में पालनहार की हत्या

आरोपी भतीजों के बचपन में मां-बाप की मौत के बाद चाचा-चाची ने उनका पालन-पोषण किया था। बताया जाता है कि जरूरत की हर वस्तु उन्हें दी। इसमें से एक की शादी भी करवाई तथा उसकी पत्नी के छोड़ देने पर उसके बेटे की भी परवरिश की। वहीं दूसरे भतीजे की परवरिश भी इन्हीं के द्वारा की गई थी।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

14 Aug 2025 05:15 pm

