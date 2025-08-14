Murder News: भाई-भाभी की हुई मौत, फिर चाचा ने भतीजों को दिया ‘पिता’ का प्यार, उन्होंने ही पीट-पीटकर मार डाला

इधर थानेदार सहित हेडकांस्टेबल सुखलाल परमार, हर्षवर्धन सिंह, कांस्टेबल धर्मराज सिंह की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पिलूडा फला निवासी कालू उर्फ कलिया पुत्र धारजी व मुकेश पुत्र नाना परमार को डिटेन कर लिया है। मृतक के तीन पुत्र व दो पुत्रियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। घटना के समय सबसे छोटा बेटा गांव में था व दोनों बड़े बेटे रोजगार के लिए बाहर थे।