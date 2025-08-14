Bharatpur: शराब पीकर आया घर, पत्नी से हुआ झगड़ा तो युवक ने धारदार हथियार से काटा खुद का गला, मौत

भरतपुर। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक व्यक्ति ने किसी धारदार चीज से अपना गला काट लिया। व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति शराब पीने का आदी था। जिसको लेकर कल रात उसका पत्नी से झगड़ा हो गया था। जब व्यक्ति की पत्नी सो गई तो, उसने किसी धारदार चीज से अपना गला काट लिया।
रूपेंद्र कुमार निवासी नई मंडी हरिजन बस्ती ने बताया कि घटना देर रात करीब 11 बजे की है। चचेरे भाई मोहन लाल उर्फ़ मोनू नशे का आदी था। वह देर रात शराब के नशे में घर आया। इस दौरान उसका पत्नी से झगड़ा हो गया।
पत्नी से झगड़े के बाद गुस्साए मोहन ने धारदार हथियार से खुद का गला काट लिया। घटना का पता लगाते ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से मोहन को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कोतवाली थाने के ASI बृजलाल के मुताबिक मोहन लाल ने गृह क्लेश के चलते गला काटकर आत्महत्या कर ली। आज शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने बताया कि मृतक मानसिक रोगी था और शराब पीने का आदी था।