Bharatpur: शराब पीकर आया घर, पत्नी से हुआ झगड़ा तो युवक ने धारदार हथियार से काटा खुद का गला, मौत

भरतपुर। भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक व्यक्ति ने किसी धारदार चीज से अपना गला काट लिया। व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति शराब पीने का आदी था। जिसको लेकर कल रात उसका पत्नी से झगड़ा हो गया था। जब व्यक्ति की पत्नी सो गई तो, उसने किसी धारदार चीज से अपना गला काट लिया।