डूंगरपुर

डूंगरपुर जिले से 121 वरिष्ठ नागरिक फ्री में जाएंगे नेपाल, पशुपतिनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन

Varishth Nagrik Tirth Yatra : डूंगरपुर जिले से 121 वरिष्ठ नागरिक फ्री में जाएंगे नेपाल, पशुपतिनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन।

डूंगरपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 28, 2025

Varishth Nagrik Tirth Yatra 2025 Dungarpur district 121 senior citizens go to Nepal Free and Pashupatinath temple visit
लाटरी प्रक्रिया पूरी करते अ​धिकारी। फोटो पत्रिका

Varishth Nagrik Tirth Yatra 2025 : देवस्थान विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले की लॉटरी प्रक्रिया बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर के सूचना विज्ञान केन्द्र में जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में एवं लॉटरी समिति की उपस्थिति में हुई। योजना के तहत जिले में हवाई यात्रा के लिए कुल 2930 प्राप्त आवेदन में से 121 तथा रेल यात्रा के लिए कुल 3865 प्राप्त आवेदन में से 1006 यात्रियों का चयन कर कुल 1127 यात्रियों का चयन किया गया।

हवाई यात्रा : नेपाल में कराए जाएंगे पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग दीपिका मेघवाल ने बताया कि रेल द्वारा यात्राओं मे हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारिकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, वैष्णोदेवी, महाकालेश्वर उज्जैन, औंकारेश्वर सहित अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल सम्मिलित हैं। वहीं हवाई यात्रा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे।

Updated on:

28 Aug 2025 01:57 pm

Published on:

28 Aug 2025 01:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / डूंगरपुर जिले से 121 वरिष्ठ नागरिक फ्री में जाएंगे नेपाल, पशुपतिनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन

