डूंगरपुर जिले से 121 वरिष्ठ नागरिक फ्री में जाएंगे नेपाल, पशुपतिनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन

Varishth Nagrik Tirth Yatra 2025 : देवस्थान विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले की लॉटरी प्रक्रिया बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर के सूचना विज्ञान केन्द्र में जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में एवं लॉटरी समिति की उपस्थिति में हुई। योजना के तहत जिले में हवाई यात्रा के लिए कुल 2930 प्राप्त आवेदन में से 121 तथा रेल यात्रा के लिए कुल 3865 प्राप्त आवेदन में से 1006 यात्रियों का चयन कर कुल 1127 यात्रियों का चयन किया गया।
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग दीपिका मेघवाल ने बताया कि रेल द्वारा यात्राओं मे हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारिकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, वैष्णोदेवी, महाकालेश्वर उज्जैन, औंकारेश्वर सहित अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल सम्मिलित हैं। वहीं हवाई यात्रा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड, एडिशनल एसपी राजीव परिहार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अलंकार गुप्ता, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग दीपिका मेघवाल, सूचना एवं प्राद्यौगिकी विभाग संयुक्त निदेशक मुकेश वर्मा उपनिदेशक समीर मीणा उपस्थित रहे।