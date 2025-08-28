डूंगरपुर जिले से 121 वरिष्ठ नागरिक फ्री में जाएंगे नेपाल, पशुपतिनाथ मंदिर के करेंगे दर्शन

Varishth Nagrik Tirth Yatra 2025 : देवस्थान विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले की लॉटरी प्रक्रिया बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर के सूचना विज्ञान केन्द्र में जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में एवं लॉटरी समिति की उपस्थिति में हुई। योजना के तहत जिले में हवाई यात्रा के लिए कुल 2930 प्राप्त आवेदन में से 121 तथा रेल यात्रा के लिए कुल 3865 प्राप्त आवेदन में से 1006 यात्रियों का चयन कर कुल 1127 यात्रियों का चयन किया गया।