राजस्थान के शिक्षा विभाग का कब आएगा पदस्थापन आदेश?, प्राचार्य-उपप्राचार्य कर रहे बेसब्री से इंतजार

शिक्षा विभाग ने मई माह में प्राचार्य पद की सत्र 2024-25 की बकाया पदोन्नति की थी। जिसमें 4801 उपप्राचार्यो को प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया गया था। इन पदोन्नत प्राचार्यो के काउंसलिंग कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया था पर उसे स्थगित कर दिया गया। फिर दोबारा ये तिथि 25 अगस्त को जारी की गई पर प्राचार्यो के स्थानान्तरण होने से पहले फिर से काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। पदोन्नत प्राचार्यो के पदस्थापन से पूर्व विभाग ने 4527 प्राचार्यो के 22 सितम्बर को स्थानान्तरण कर दिए। इस स्थानान्तरण सूची में कई ऐसे प्राचार्य थे जिन्हे अन्य जिलों में भेज दिया गया। इसका विरोध हुआ और स्थान संशोधन की चर्चाएं भी खूब चली।