Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

राजस्थान के शिक्षा विभाग का कब आएगा पदस्थापन आदेश?, प्राचार्य-उपप्राचार्य कर रहे बेसब्री से इंतजार

Rajasthan : राजस्थान में शिक्षा विभाग पदोन्नत प्राचार्यो और उपप्राचार्यो का पदस्थापन आदेश कब जारी करेगा?। पदोन्नत प्राचार्यो और उपप्राचार्यो बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 16, 2025

When will Rajasthan Education Department issue posting orders Principals and Vice-Principals are eagerly awaiting their appointments

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान में शिक्षा विभाग में पदोन्नत प्राचार्यो और उपप्राचार्यो का पदस्थापन का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कार्मिक अपनी पदोन्नति के बाद यथावत कार्यग्रहण कर अब अगले आदेश का इंतजार कर रहे है जबकि इंतजार खत्म होने का नाम नही ले रहा। इनका पदस्थापन नहीं होने से विद्यालयों में शैक्षिक सहित विभिन्न व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है।

प्रदेश के विद्यालयों में एक से अधिक प्राचार्य तथा उपप्राचार्य हो गए है तो हजारों विद्यालयों में इनके पद रिक्त है। एक ओर अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है वही प्राचार्य पदोन्नति के बाद यथास्थान यथावत कार्यग्रहण करने से प्रदेश के कई उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दो-दो प्राचार्य हो चुके है।

4801 उपप्राचार्यो को प्राचार्य पद पर किया गया था पदोन्नत

शिक्षा विभाग ने मई माह में प्राचार्य पद की सत्र 2024-25 की बकाया पदोन्नति की थी। जिसमें 4801 उपप्राचार्यो को प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया गया था। इन पदोन्नत प्राचार्यो के काउंसलिंग कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया था पर उसे स्थगित कर दिया गया। फिर दोबारा ये तिथि 25 अगस्त को जारी की गई पर प्राचार्यो के स्थानान्तरण होने से पहले फिर से काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। पदोन्नत प्राचार्यो के पदस्थापन से पूर्व विभाग ने 4527 प्राचार्यो के 22 सितम्बर को स्थानान्तरण कर दिए। इस स्थानान्तरण सूची में कई ऐसे प्राचार्य थे जिन्हे अन्य जिलों में भेज दिया गया। इसका विरोध हुआ और स्थान संशोधन की चर्चाएं भी खूब चली।

उपप्राचार्य के 7 हजार से अधिक पद रिक्त

प्राचार्यो की तरह उपप्राचार्यो की काउंसलिंग नही होने से उपप्राचार्य भी पिछले ड़ेढ माह से अपने पदस्थापन का इंतजार कर रहे है। विद्यालयों में अजीब स्थिति बनी हुई है। एक ही विद्यालय में दो से पांच उपप्राचार्य यथावत कार्यग्रहण से नियुक्त है। प्रदेश में 7 हजार 444 उपप्राचार्यो के पद रिक्त है। प्राचार्य और उपप्राचार्य के पद स्थापन नहीं होने से विद्यालयों में शैक्षिक सहित अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है।

उल्लेखनीय है कि पदोन्नति से बने प्राचार्य तथा उपप्राचार्य अपने नए पद के अनुरूप वेतन-भत्ते ले रहे है लेकिन पद अनुरूप पदस्थापन नहीं मिलने से इनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। जो उपप्राचार्य दीपावली से पूर्व प्राध्यापक थे और विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे मगर अब अपने पद अनुरूप ही कार्य कर रहे है।

उपप्राचार्य भी कर रहे इंतजार

डीपीसी वर्ष 2023-24 के 8139 तथा 2024-25 के 3699 सहित प्रदेश में प्राध्यापक से पदोन्नत हुए 11 हजार 838 उपप्राचार्य भी अपने पदस्थापन का डेढ़ माह से इंतजार कर रहे है। इनकी पदोन्नति आदेश 29 सितम्बर 2025 माह में हुई थी।

शिक्षा विभाग से 01 नवम्बर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 6 हजार 307 पद रिक्त चल रहे है, जो उपप्राचार्य पदोन्नति पाकर प्राचार्य बने है वे भी अपने मौजूदा विद्यालय में यथावत ऑफलाइन कार्यग्रहण किए हुए है। इससे विद्यालयों में अजीब स्थिति बन चूकी है। जहां एक ओर कई विद्यालयों में मुखिया के पद रिक्त है वही कई विद्यालयों में दो-दो प्राचार्य नियुक्त है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं लेनी होगी विभागीय एनओसी
भरतपुर
Rajasthan government employees get big relief now they will not have to take departmental NOC

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 01:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / राजस्थान के शिक्षा विभाग का कब आएगा पदस्थापन आदेश?, प्राचार्य-उपप्राचार्य कर रहे बेसब्री से इंतजार

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: राजस्थान के किसानों-छात्रों को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा, डूंगरपुर से खाते में ट्रांसफर किए 204 करोड़ रुपए

Janjatiya Gaurav Divas CM Bhajan Lal gave gifts in Dungarpur said Rajasthan government is committed to tribals development
डूंगरपुर

डूंगरपुर में सीएम भजनलाल के कार्यक्रम की अनोखी तैयारियां, जर्मन डोम में आज होगा जनजातीय गौरव दिवस

CM Bhajanlal Dungarpur Visit Unique preparations janjatiya gaurav divas will resonate in German Dome
डूंगरपुर

Rajasthan: राजस्थान के लिए सौगातों भरा दिन, CM भजनलाल शर्मा आज किसानों-छात्र-छात्राओं के खातों में भेजेंगे 204 करोड़ रुपए

Cm bhajanlal sharma
डूंगरपुर

पुलिस ने होटल पर मारा छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले एक युवती और दो युवक

डूंगरपुर

RSRTC : डूंगरपुर के 11 गांवों की जनता को मिली बड़ी राहत, अब सभी रोडवेज बसें वरदा होकर जाएंगी

RSRTC New Orders all roadways buses to now ply via Varada 11 villages residents huge relief
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.