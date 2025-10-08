Rajasthan News : पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाने वाला पति गिरफ्तार, सामने आई वजह

थानाधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि सुराता बीचका फला निवासी आरोपी पति अरविंद पुत्र कारीलाल रोत ने अपनी पत्नी चेतना की हत्या कर उसके शव को दुकान के नीचे बने तहखाने में दफना दिया था। मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर छानबीन की गई और मंगलवार को आरोपी पति अरविंद रोत को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने झगड़े के बाद पत्नी की हत्या करना कबूला हैं। कार्रवाई में एसआई मणीलाल, एएसआई छत्तर सिंह, हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल, खुशपाल सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार, कालूराम, पप्पू कुमार और विपुल कुमार की टीम शामिल थी।