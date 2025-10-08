Rajasthan News : पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाने वाला पति गिरफ्तार, सामने आई वजह

फोटो पत्रिका नेटवर्क
डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के सुराता गांव में कुछ दिन पहले अपनी पत्नी की हत्या कर शव को दुकान के तहखाने में दफनाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मंगलवार को आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
थानाधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि सुराता बीचका फला निवासी आरोपी पति अरविंद पुत्र कारीलाल रोत ने अपनी पत्नी चेतना की हत्या कर उसके शव को दुकान के नीचे बने तहखाने में दफना दिया था। मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर छानबीन की गई और मंगलवार को आरोपी पति अरविंद रोत को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने झगड़े के बाद पत्नी की हत्या करना कबूला हैं। कार्रवाई में एसआई मणीलाल, एएसआई छत्तर सिंह, हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल, खुशपाल सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार, कालूराम, पप्पू कुमार और विपुल कुमार की टीम शामिल थी।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 27 सितंबर की रात पत्नी से झगड़ा हुआ था। इसी दौरान रात लगभग 10:30 बजे चेतना के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को दुकान के तहखाने में रख दिया। 29 सितंबर की रात लगभग 1 आरोपी ने दुकान के नीचे तहखाने में गड्ढा खोदा और शव को गड्ढे में डालकर, उसके ऊपर नमक और मिट्टी डालकर दफना दिया।
उल्लेखनीय है कि आरोपी अरविंद रोत खुद 1 अक्टूबर को चौरासी थाने पहुंचा था और अपनी पत्नी चेतना की हत्या कर शव को दुकान के बाहर (तहखाने में) दफनाने की बात कबूल की थी। इसके बाद, पुलिस ने आरोपी पति को डिटेन किया और उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में दुकान के तहखाने की खुदाई कर शव को बाहर निकलवाया था। मृतका के पीहर पक्ष ने पति सहित उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को रिपोर्ट सौंपी थी।
