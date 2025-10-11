डूंगरपुर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत: मंत्री खराड़ी ने कहा-सरकार ने नहीं दिया एक रुपए मुआवजा

प्रेस वार्ता करते हुए मंत्री बाबूलाल खराड़ी (फोटो-पत्रिका)
डूंगरपुर। प्रदेश के प्रभारी एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी शनिवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दोवड़ा थाने की पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत के मामले में कहा कि सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। पीड़ित परिवार के साथ हुए समझौते के बाद सहयोग राशि 27.50 लाख रुपए पुलिस की ओर से दिए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि वसी गांव के स्कूल में चोरी की वारदात हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ा। पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। यह मामला पुलिस का था। इसलिए पुलिस ने अपने स्तर पर मुआवजा दिया है। सरकार ने इसमें कोई राशि नहीं दी है।
मंत्री ने कहा कि इस मामले में जो भी आरोप लगे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही वह साफ हो सकेगा कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। पुलिस ने सहयोग राशि अपने स्तर पर जुटाकर दी है। मंत्री खराड़ी ने टीएडी हॉस्टल में लंबे समय से बजट नहीं दिए जाने के सवाल पर कहा कि सरकार हॉस्टल को लेकर पूरा बजट दे रही है। सभी हॉस्टल वार्डन को पहले से 50 हजार का बजट दिया हुआ है।
उन्होंने कहा कि सामग्री को लेकर इश्यू आया था। इस पर उपभोक्ता भंडार को अधिकृत किया था। पर, उपभोक्ता भंडार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में विभाग अब टेंडर या फिर उपभोक्ता भंडार से ही सामग्री खरीद पर विचार कर रहा है। जल्द ही इस पर निर्णय हो जाएगा। इस दौरान मंत्री ने शहरी ओर ग्रामीण सेवा शिविर की उपलब्धियां बताई।
