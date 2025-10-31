छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री कराएंगे 4500 परिवारों का PM आवास गृह प्रवेश…

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर के सभी जिला मुख्यालयों में स्थित शासकीय भवनों में रोशनी करने के निर्देश जारी किया गया है। इस अवसर पर 1 से 5 नवंबर तक की रात्र में सभी सरकारी भवनों पर 25 वर्षों की विकास यात्रा की थीम के अनुरूप रोशनी की जाएगी। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय भवनों के साथ-साथ निजी संस्थाओं को भी अपने कार्यालय भवनों में रोशनी करने कहा जाएगा।