छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री कराएंगे 4500 परिवारों का PM आवास गृह प्रवेश…

Chhattisgarh Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के लिए राजधानी रायपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Oct 31, 2025

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री कराएंगे 4500 परिवारों का PM आवास गृह प्रवेश...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री कराएंगे 4500 परिवारों का PM आवास गृह प्रवेश...(photo-patrika)

Chhattisgarh Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में राज्य स्थापना के रजत जयंती को खास बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस शृंखला में जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 हजार 500 से ज्यादा हितग्राहियों को एक साथ गृह प्रवेश का तोहफा देने की तैयारी की जा रही है। राज्योत्सव के लिए राजधानी रायपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे।

Chhattisgarh Rajyotsav 2025: खुशी में मनाया जाएगा सामूहिक गृहप्रवेश उत्सव

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पूरे प्रदेश में एक नवम्बर को सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह नवा रायपुर, अटल नगर में आयोजित होगा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे।

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 1 नवम्बर को 4 हजार 500 से अधिक आवासों में गृह प्रवेश किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पारंपरिक उत्सवमय वातावरण रहेगा।

नवनिर्मित घरों को दीपों से सजाया जाएगा, रंगोलियों से आंगन सुसज्जित होंगे और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हितग्राही अपने-अपने नए घर में प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम के दौरान आभार पत्र, स्मृति चिह्न एवं खुशियों की चाबी भी प्रदान की जाएगी। यह सामूहिक गृह प्रवेश केवल ईंट और गारे का उत्सव नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन में स्थायित्व, सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा।

शासकीय भवनों में की जाएगी रोशनी

छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर के सभी जिला मुख्यालयों में स्थित शासकीय भवनों में रोशनी करने के निर्देश जारी किया गया है। इस अवसर पर 1 से 5 नवंबर तक की रात्र में सभी सरकारी भवनों पर 25 वर्षों की विकास यात्रा की थीम के अनुरूप रोशनी की जाएगी। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय भवनों के साथ-साथ निजी संस्थाओं को भी अपने कार्यालय भवनों में रोशनी करने कहा जाएगा।

सात को मिला पीएम आशियाना

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए आवास गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आशा की नई किरण बन रहे हैं। निगम के अंतर्गत गणपति विहार, सरस्वती नगर और मां कर्मा साइट पर एएचपी घटक के तहत निर्मित आवासों का लाभ लगातार हितग्राहियों को मिल रहा है।

इस क्रम में सात हितग्राहियों को लॉटरी निकालकर आवास का आधिपत्य प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 4 हितग्राहियों को गणपति विहार, 1 को सरस्वती नगर तथा 2 हितग्राहियों को मां कर्मा साइट पर आवास का अधिकार प्रदान किया गया। निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बताया आगे और भी आवास आवंटन किया जाएगा।

Updated on:

31 Oct 2025 01:35 pm

Published on:

31 Oct 2025 01:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री कराएंगे 4500 परिवारों का PM आवास गृह प्रवेश…

दुर्ग

छत्तीसगढ़

