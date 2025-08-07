बड़ी कार्रवाई… प्रयागराज से आए दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, नशा विरोधी अभियान तेज

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि गांजा खपाने और छुटपुट बिक्री करने वालों की शिकायत मिल रही थी। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर स्पेशल टीम गठित की गई है। इधर दुर्ग कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 5 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला अस्पताल बंद नल घर के पास दो व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा लेकर खड़े है। ग्राहक की तलाश कर रहे है।