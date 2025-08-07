7 अगस्त 2025,

गुरुवार

दुर्ग

बड़ी कार्रवाई… प्रयागराज से आए दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, नशा विरोधी अभियान तेज

CG Ganja Smugglers: दुर्ग जिले में कोतवाली और उतई थाना की पुलिस ने नशे के अभियान को आगे बढ़ाते हुए गांजा तस्करों और अवैध बिक्री करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दुर्ग

Shradha Jaiswal

Aug 07, 2025

बड़ी कार्रवाई... प्रयागराज से आए दो गांजा तस्कर गिरफ्तार(photo-patrika)
बड़ी कार्रवाई... प्रयागराज से आए दो गांजा तस्कर गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Ganja Smugglers: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोतवाली और उतई थाना की पुलिस ने नशे के अभियान को आगे बढ़ाते हुए गांजा तस्करों और अवैध बिक्री करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने प्रयागराज से आए दो गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर 21.260 किलोग्राम गांजा मिला।

वहीं उतई पुलिस ने कार्रवाई कर 1.110 किलोग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने दोनों मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 20 (ख), एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

ये भी पढ़ें

CG Ganja Smugglers: 8 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज, गांजा तस्कर की जमीन, मकान और वाहन जब्त…
राजनंदगांव
8 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज, गांजा तस्कर की जमीन(photo-patrika)

CG Ganja Smugglers: प्रयागराज से आकर दुर्ग में बेच रहे थे गांजा

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि गांजा खपाने और छुटपुट बिक्री करने वालों की शिकायत मिल रही थी। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर स्पेशल टीम गठित की गई है। इधर दुर्ग कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 5 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला अस्पताल बंद नल घर के पास दो व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा लेकर खड़े है। ग्राहक की तलाश कर रहे है।

हुलिया मुताबिक टीम ने घेराबंदी कर आरोपी मोहित जायसवाल पिता भोला जायसवाल (20 वर्ष) और डब्ल्यू बंसकार पिता उमेश बंसकार (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों ग्राम चाका मुंडीचर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले है। ओडिशा से गांजा खरीदे और बस में सवार होकर दुर्ग पहुंचे है।

दुर्ग से ट्रेन पकड़कर वापस प्रयागराज जाने वाले थे। उनके कब्जे से 21.260 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। कीमत 2 लाख 10 हजार रुपए जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ धारा 20(बी)(सी) एनडीपीएस एक्ट के तह प्रकरण द4ज कर कार्रवाई की।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 10:56 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / बड़ी कार्रवाई… प्रयागराज से आए दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, नशा विरोधी अभियान तेज

