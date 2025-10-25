CG News: 20 करोड़ से बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, पहली किस्त में मिले 10 करोड़, टेंडर प्रक्रिया शुरू

प्रस्तावित स्थल पर स्थित जर्जर सरकारी क्वार्टर लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य में है। इसे डिसमेंटल करने निगम प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। नगर निगम द्वारा इंदिरा मार्केट के पास लाखों रुपए खर्च कर पार्किंग स्थल बनाया गया है। यह बाजार क्षेत्र का एकमात्र पार्किंग स्थल है। इस स्थल का अब भी पार्किंग के लिए ठीक से उपयोग नहीं हो रहा। यहां सब्जी कारोबारियों के वाहनों का कब्जा रहता है। इसके चलते बाजार आने वाले लोगों को सड़क पर ही पार्किंग करना पड़ता है।