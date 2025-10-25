Patrika LogoSwitch to English

दुर्ग

CG News: 20 करोड़ से बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, पहली किस्त में मिले 10 करोड़, टेंडर प्रक्रिया शुरू

CG News: दुर्ग शहर के बाजार क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से शहर के लोगों को जल्द मुक्ति मिल जाएगी।

3 min read
दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Oct 25, 2025

CG News: 20 करोड़ से बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, पहली किस्त में मिले 10 करोड़, टेंडर प्रक्रिया शुरू(photo-patrika)

CG News: 20 करोड़ से बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, पहली किस्त में मिले 10 करोड़, टेंडर प्रक्रिया शुरू(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के बाजार क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से शहर के लोगों को जल्द मुक्ति मिल जाएगी। नगर निगम प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद इंदिरा मार्केट स्थित पुराने जर्जर भवनों को तोड़कर बड़े शहरों की तर्ज पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है।

CG News: चार मार्केट को होगा फायदा

नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए 20 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है और पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ जारी कर दिया गया है। निगम प्रशासन द्वारा जल्द टेंडर निकाला जाएगा। प्रस्तावित मल्टीलेवल पार्किंग में एक साथ 247 चार पहिया वाहन पार्क किए जा सकेंगे।

सत्ता संभालने के बाद पहली बार यहां गया नगर में भूमिपूजन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंदिरा मार्केट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण की घोषणा की थी। इसके अलावा यह नगर निगम के बजट में भी शामिल है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप राज्य शासन ने इसके लिए नगर निगम से ड्राइंग-डिजाइन तैयार कर मंगाया था।

निगम प्रशासन द्वारा राज्य शासन की डिमांड पर मल्टीलेवल पार्किंग के लिए ड्राइंग-डिजाइन तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया गया था। इसके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री व उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मिलकर महापौर अल्का बाघमार ने जल्द राशि जारी करने की मांग भी थी। इसके बाद प्रपोजल को मंजूर करते हुए 10 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। इसके बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है।

यह होगा फायदा

इंदिरा मार्केट में हर दिन पांच से छह हजार वाहनों की आवाजाही होती है। वर्तमान में इन्हें सड़क पर ही वाहन पार्क करना पड़ता है। सड़क पर खाली जगह की तलाश में लोगों को भटकना पड़ता है। प्रस्तावित स्थल, इंदिरा मार्केट के अलावा हटरी बाजार, सदर बाजार और अनाज मार्केट के बीच है। इससे यहां पार्किंग कर लोग किसी भी मार्केट में आसानी से जा सकेंगे।

प्रस्तावित स्थल के चारों ओर अवैध कब्जे की समस्या रहती है। निर्माण से स्थल सुरक्षित होगा व सहूलियत बढ़ेगी। प्रस्तावित स्थल पर लंबे समय से अनुपयोगी पड़ा है। पार्किंग के निर्माण से जहां इसका सही उपयोग होगा, वहीं शहर को पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप निगम प्रशासन द्वारा मेट्रो सिटी की तर्ज पर हाईटेक मल्टीलेवल पार्किंग का ड्राइंग डिजाइन तैयार कराया गया है।

प्रस्तावित स्थल पर स्थित जर्जर सरकारी क्वार्टर लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य में है। इसे डिसमेंटल करने निगम प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। नगर निगम द्वारा इंदिरा मार्केट के पास लाखों रुपए खर्च कर पार्किंग स्थल बनाया गया है। यह बाजार क्षेत्र का एकमात्र पार्किंग स्थल है। इस स्थल का अब भी पार्किंग के लिए ठीक से उपयोग नहीं हो रहा। यहां सब्जी कारोबारियों के वाहनों का कब्जा रहता है। इसके चलते बाजार आने वाले लोगों को सड़क पर ही पार्किंग करना पड़ता है।

इस तरह निर्माण की है योजना

मल्टीलेवल पार्किंग इंदिरा मार्केट के करीब मोती कॉम्प्लैक्स के साथ सालों पुराने जर्जर भवनों को तोड़कर बनाने का प्रस्ताव है। उक्त स्थल पर पार्किंग बनाने से इंदिरा मार्केट के अलावा हटरी बाजार, सराफा बाजार और अनाज लाइन के व्यापारियों व लोगों को फायदा होगा। इंदिरा मार्केट के अलावा सराफा बाजार और अनाज लाइन में भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं।

मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण में क्त्रस् 20.47 करोड खर्च होने का अनुमान है। इसमें बेसमेंट व ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन मंजिला निर्माण किया जाएगा। सभी फ्लोर पर चौपहिया वाहन खड़े करने की व्यवस्था के साथ ग्राउंड फ्लोर पर 15 दुकानें भी बनाई जाएगी। सभी फ्लोर को मिलाकर पार्किंग में एक साथ 247 चार पहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे।

मल्टीलेवल पार्किंग के प्लान को शासन की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए पहली किस्त की राशि 10 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। जल्द टेंडर निकाला जाएगा। प्लान पर काम पूरा हो जाने से शहर के मार्केट क्षेत्र में पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी।

