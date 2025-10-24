Chhath Special Trains: रेल यात्रियों के लिए विशेष सुविधा! दुर्ग-पटना और गोंदिया-पटना के बीच चलेंगी छठ स्पेशल ट्रेनें…

गाड़ी संख्या 08889 गोंदिया से 25 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। यह डोंगरगढ़ (1:26 बजे), राजनंदगांव (1:50 बजे), दुर्ग (2:45 बजे), रायपुर (3:35 बजे), भाटापारा (4:30 बजे) होते हुए अगले दिन शाम 4:30 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में, गाड़ी संख्या 08890 पटना से 26 अक्टूबर को शाम 6:10 बजे चलेगी और बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग होते हुए सुबह 3 बजे गोंदिया पहुंचेगी।