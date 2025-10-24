Patrika LogoSwitch to English

Chhath Special Trains: रेल यात्रियों के लिए विशेष सुविधा! दुर्ग-पटना और गोंदिया-पटना के बीच चलेंगी छठ स्पेशल ट्रेनें…

Chhath Special Trains: दुर्ग जिले से दुर्ग-पटना एवं गोंदिया पटना के मध्य रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा एक - एक फेरे के लिए छठ स्पेशल गाड़ी चलाई जा रही है।

less than 1 minute read

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Oct 24, 2025

रेल यात्रियों के लिए विशेष सुविधा(photo-patrika)

रेल यात्रियों के लिए विशेष सुविधा(photo-patrika)

Chhath Special Trains: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से दुर्ग-पटना एवं गोंदिया पटना के मध्य रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा एक - एक फेरे के लिए छठ स्पेशल गाड़ी चलाई जा रही है। यह गाड़ी दुर्ग से 08795 नंबर के साथ 25 अक्टूबर को तथा पटना से 08796 नंबर के साथ 26 अक्टूबर को चलेग।

Chhath Special Trains: पहली विशेष ट्रेन (दुर्ग–पटना)

गाड़ी संख्या 08795 दुर्ग से 25 अक्टूबर की रात 12:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन रायपुर (1:20 बजे), भाटापारा (2:17 बजे), बिलासपुर (3:30 बजे) सहित चंपा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया होते हुए अगले दिन सुबह 4 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी यात्रा में, गाड़ी संख्या 08796 पटना से 26 अक्टूबर को सुबह 9:45 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर 2:30 बजे दुर्ग पहुंचेगी।

दूसरी विशेष ट्रेन (गोंदिया–पटना)

गाड़ी संख्या 08889 गोंदिया से 25 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। यह डोंगरगढ़ (1:26 बजे), राजनंदगांव (1:50 बजे), दुर्ग (2:45 बजे), रायपुर (3:35 बजे), भाटापारा (4:30 बजे) होते हुए अगले दिन शाम 4:30 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में, गाड़ी संख्या 08890 पटना से 26 अक्टूबर को शाम 6:10 बजे चलेगी और बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग होते हुए सुबह 3 बजे गोंदिया पहुंचेगी।

रेल प्रशासन के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों के संचालन से छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और लोगों को अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंचने की सुविधा मिलेगी।

Published on:

24 Oct 2025 10:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / Chhath Special Trains: रेल यात्रियों के लिए विशेष सुविधा! दुर्ग-पटना और गोंदिया-पटना के बीच चलेंगी छठ स्पेशल ट्रेनें…

