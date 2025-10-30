Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

इज्जत के नाम पर हत्या! गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की भाइयों ने पीट-पीटकर ली जान, मां बोली…

CG Murder News: दुर्ग जिले में एक युवक की उसकी गर्लफ्रेंड के घर में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना सिविक सेंटर थाना क्षेत्र की है। मृतक युवक का नाम राहुल साहू (24) बताया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Oct 30, 2025

इज्जत के नाम पर हत्या! गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की भाइयों ने पीट-पीटकर ली जान, मां बोली...(photo-patrika)

इज्जत के नाम पर हत्या! गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की भाइयों ने पीट-पीटकर ली जान, मां बोली...(photo-patrika)

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक युवक की उसकी गर्लफ्रेंड के घर में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना सिविक सेंटर थाना क्षेत्र की है। मृतक युवक का नाम राहुल साहू (24) बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, राहुल सोमवार देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान लड़की के भाइयों ने उसे देख लिया और गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल राहुल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

CG Murder News: प्रेम संबंध बना मौत की वजह

राहुल की मां ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे बुलाकर घर ले गई थी। वहीं, घटना के बाद आरोपी भाई फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि जब राहुल की चीखें सुनाई दीं तो आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

लड़की के परिवार ने कर दी युवक की हत्या

घटना के बाद से आरोपी भाई फरार हैं, जबकि घर पर मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि परिवार को प्रेम संबंध की जानकारी पहले से थी और वे इससे नाराज़ थे। यह भी संभावना जताई जा रही है कि आरोपी भाइयों ने ‘इज्जत के नाम’ पर हत्या की हो। फिलहाल, पुलिस मोबाइल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना के पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 04:51 pm

Published on:

30 Oct 2025 04:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / इज्जत के नाम पर हत्या! गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की भाइयों ने पीट-पीटकर ली जान, मां बोली…

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान की सख्ती! बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर दो पंपों की सप्लाई रोकी गई…

‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान की सख्ती! बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर दो पंपों की सप्लाई रोकी गई...(photo-patrika)
दुर्ग

लूट के इरादे से की गई थी हत्या! 2 नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, अब तक नहीं हुई मृतक की पहचान…

लूट के इरादे से की गई थी हत्या! 2 नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, अब तक नहीं हुई मृतक की पहचान...(photo-patrika)
दुर्ग

20 हजार से ज्यादा घरों में लगा दिए एक से ज्यादा नल कनेक्शन, निगम ने उठाया ये बड़ा कदम…

20 हजार से ज्यादा घरों में लगा दिए एक से ज्यादा नल कनेक्शन, निगम ने उठाया ये बड़ा कदम...(photo-patrika)
दुर्ग

बीज का संकट बरकरार! अधिकारी बोले- दूसरे जिले से मंगाकर दूर की जाएगी कमी, रबी फसल की बोनी जल्द…

अधिकारी बोले- दूसरे जिले से मंगाकर दूर की जाएगी कमी(photo-patrika)
दुर्ग

टावर प्रभावित किसान अब सीधे PM मोदी से करेंगे न्याय की मांग, 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठित…

टावर प्रभावित किसान अब सीधे PM मोदी से करेंगे न्याय की मांग, 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठित...(photo-patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.