इज्जत के नाम पर हत्या! गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की भाइयों ने पीट-पीटकर ली जान, मां बोली...(photo-patrika)
CG Murder News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक युवक की उसकी गर्लफ्रेंड के घर में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना सिविक सेंटर थाना क्षेत्र की है। मृतक युवक का नाम राहुल साहू (24) बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, राहुल सोमवार देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान लड़की के भाइयों ने उसे देख लिया और गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल राहुल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
राहुल की मां ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे बुलाकर घर ले गई थी। वहीं, घटना के बाद आरोपी भाई फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
स्थानीय लोगों ने बताया कि जब राहुल की चीखें सुनाई दीं तो आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद से आरोपी भाई फरार हैं, जबकि घर पर मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि परिवार को प्रेम संबंध की जानकारी पहले से थी और वे इससे नाराज़ थे। यह भी संभावना जताई जा रही है कि आरोपी भाइयों ने ‘इज्जत के नाम’ पर हत्या की हो। फिलहाल, पुलिस मोबाइल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना के पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
दुर्ग
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग