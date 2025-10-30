इज्जत के नाम पर हत्या! गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की भाइयों ने पीट-पीटकर ली जान, मां बोली…

CG Murder News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक युवक की उसकी गर्लफ्रेंड के घर में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना सिविक सेंटर थाना क्षेत्र की है। मृतक युवक का नाम राहुल साहू (24) बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, राहुल सोमवार देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान लड़की के भाइयों ने उसे देख लिया और गुस्से में आकर दरवाजा बंद कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल राहुल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।