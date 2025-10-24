नशे की गिरफ्त में नाबालिग! दुर्ग में खुलेगा विशेष नशामुक्ति केंद्र, 100 बच्चों का होगा पुनर्वास…

सीएसपी विजय अग्रवाल ने कलेक्टर अभिजित सिंह को पत्र लिखकर नाबालिग बच्चों के लिए 100 क्षमता वाले नशामुक्ति केंद्र की मांग की है। एसएसपी अग्रवाल के अनुसार, नाबालिग नशा मुक्ति केंद्र बच्चों के पुनर्वास में ठोस परिणाम देगा। वर्तमान में बालक अपराधों में नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। केंद्र के संचालन से बच्चों को नशे के चंगुल से निकाला जाएगा, उनकी शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे।