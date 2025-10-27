Patrika LogoSwitch to English

दुर्ग

20 हजार से ज्यादा घरों में लगा दिए एक से ज्यादा नल कनेक्शन, निगम ने उठाया ये बड़ा कदम…

CG Water Supply: दुर्ग जिले में अमृत मिशन और इसके बाद मनचाहे नल कनेक्शन बांट दिए जाने के चलते शहर के 20 हजार से ज्यादा घरों में एक से ज्यादा नल कनेक्शन हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Oct 27, 2025

20 हजार से ज्यादा घरों में लगा दिए एक से ज्यादा नल कनेक्शन, निगम ने उठाया ये बड़ा कदम...(photo-patrika)

20 हजार से ज्यादा घरों में लगा दिए एक से ज्यादा नल कनेक्शन, निगम ने उठाया ये बड़ा कदम...(photo-patrika)

CG Water Supply: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अमृत मिशन और इसके बाद मनचाहे नल कनेक्शन बांट दिए जाने के चलते शहर के 20 हजार से ज्यादा घरों में एक से ज्यादा नल कनेक्शन हो गए हैं। इससे कई इलाकों में लो-प्रेशर की शिकायत है। इसे देखते हुए निगम अब जांच और ऐसे कनेक्शनों को काटने की तैयारी कर रहा है।शहर में हर घर नल कनेक्शन से शुद्ध पानी पहुंचाने के मकसद से अमृत मिशन के तहत काम कराए गए हैं।

CG Water Supply: लो-प्रेशर की शिकायत

अमृत मिशन प्रोजेक्ट के निर्माण और क्रियान्वयन में गड़बड़ी के चलते कई घर नल कनेक्शन से वंचित रह गए। जानकारी के मुताबिक प्रोजेक्ट में केवल 21 हजार घरों में नए नल कनेक्शन का प्रावधान किया गया था। वहीं पुराने नल कनेक्शन वाले 28047 घरों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया।

इसके अलावा निर्माण के दौरान शहर के विस्तार पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके खुलासे के बाद जिम्मेदारों ने मनचाहे नल कनेक्शन बांट दिए। इससे कई घरों में एक से ज्यादा नल कनेक्शन हो गए।

इसलिए हो गए एक से ज्यादा कनेक्शन

नगर निगम के पुराने पाइप लाइन में 28 हजार से ज्यादा नल कनेक्शन पहले से लगे थे। इन्हें बाद में नए पाइप लाइन में शिफ्ट कराया गया है। बताया जा रहा है कि शिफ्टिंग का काम भी गंभीरता से नहीं किया गया। इसके अलावा छूटे हुए घरों को नए नल कनेक्शन दिए गए। इस दौरान पुराने कनेक्शन के विच्छेदन पर ध्यान नहीं दिया गया।

दो पाइप लाइन से सप्लाई में भी परेशानी

शहर के अधिकतर इलाकों में पुराने नल कनेक्शन की शिफ्टिंग में दिक्कत के कारण नए व पुराने दोनों पाइप लाइन से पानी सप्लाई की जा रही है। इससे दोनों ही पाइप लाइन में पर्याप्त प्रेशर नहीं बन पाता। इसके कारण नलों में भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंचता। नियमानुसार नई पाइप लाइन के बाद पुरानी पाइप लाइन से सप्लाई बंद किया जाना था।

दो स्तर पर कराई जा रही है जांच

एक से ज्यादा नल कनेक्शन की शिकायत है। इससे निगम को राजस्व की क्षति हो रही है। वहीं लो-प्रेशर की शिकायत रहती है। इसकी दो स्तर पर जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

