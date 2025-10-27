20 हजार से ज्यादा घरों में लगा दिए एक से ज्यादा नल कनेक्शन, निगम ने उठाया ये बड़ा कदम…

CG Water Supply: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अमृत मिशन और इसके बाद मनचाहे नल कनेक्शन बांट दिए जाने के चलते शहर के 20 हजार से ज्यादा घरों में एक से ज्यादा नल कनेक्शन हो गए हैं। इससे कई इलाकों में लो-प्रेशर की शिकायत है। इसे देखते हुए निगम अब जांच और ऐसे कनेक्शनों को काटने की तैयारी कर रहा है।शहर में हर घर नल कनेक्शन से शुद्ध पानी पहुंचाने के मकसद से अमृत मिशन के तहत काम कराए गए हैं।