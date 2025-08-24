Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दुर्ग

बिजली-पानी और मवेशियों की समस्या पर विपक्ष का हंगामा, सभापति को विशेष सामान्य सभा बुलाने की मांग

CG News: विपक्ष ने मौजूदा परिषद को बिजली, पानी की व्यवस्था और लावारिस मवेशियों के साथ कुत्तों पर नियंत्रण में फेल करार देते हुए विशेष सामान्य सभा की बैठक बुलाने की मांग की है।

दुर्ग

Shradha Jaiswal

Aug 24, 2025

बिजली-पानी और मवेशियों की समस्या पर विपक्ष का हंगामा(photo-patrika)
बिजली-पानी और मवेशियों की समस्या पर विपक्ष का हंगामा(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम में मूलभूत जनसुविधाओं को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष में रार शुरू हो गया है। विपक्ष ने मौजूदा परिषद को बिजली, पानी की व्यवस्था और लावारिस मवेशियों के साथ कुत्तों पर नियंत्रण में फेल करार देते हुए विशेष सामान्य सभा की बैठक बुलाने की मांग की है।

CG News: विशेष सामान्य सभा बुलाएं सभापति

नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले के साथ विपक्षी दल कांग्रेस और निर्दलीय को मिलाकर 20 पार्षदों ने निगम सभापति श्याम शर्मा को पत्र सौंपकर नगर पालिक अधिनियम की धारा 30 के तहत विशेष सामान्य सभा की बैठक बुलाने की मांग की है। पत्र में नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों ने आरोप लगाया है कि शहर सरकार बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही है।

ये भी पढ़ें

जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे कवासी, हर महीने 5 गांवों का करेंगे दौरा, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आवाज
सुकमा
जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे कवासी (Photo source- Patrika)

लावारिस मवेशियों और कुत्तों पर नियंत्रण पर निगम प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। ऐसे में इन समस्याओं पर चर्चा और निराकरण के लिए सामान्य सभा की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक है। बैठक में सभी सदस्य समाधान के लिए सुझाव रख सकेंगे, वहीं जरूरत पड़ने पर पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से इनके सामाधान के लिए सामूहिक प्रयास कर सकेंगे।

विशेष सभा नहीं बुलाई तो आंदोलन: विपक्ष

विपक्षी पार्षदों ने कहा कि बिजली, पानी सहित सभी समस्याओं व जनहित के मुद्दों को लेकर सत्तापक्ष के सामने बात रखने कांग्रेस पार्षद दल ने विशेष रणनीति तैयार की है। इसके तहत सामान्य सभा बुलाने की मांग की गई है। सामान्य सभा बुलाई गई तो तमाम विषयों को पूरी गंभीरता के साथ सदन में रखा जाएगा और निराकरण की मांग की जाएगी।

बेवजह माहौल बना रहे कांग्रेसी: सत्तापक्ष

इधर सत्तापक्ष का दावा है कि सत्ता खोने से बौखलाए कांग्रेसी इन मामलों को लेकर बेवजह माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पानी और बिजली की समस्या पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल की देन है। अमृत मिशन में लापरवाही पूर्वक काम के कारण पेयजल सप्लाई व्यवस्था पूर्व से ही प्रभावित है। बिजली का मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी का ठेका पूर्ववर्ती शासन में निरस्त हुआ है।

इन पार्षदों की बैठक बुलाने की मांग

नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले, उपनेता प्रतिपक्ष विजयंत पटेल, पूर्व महापौर आरएन वर्मा, पायल पाटिल, मनीषा सोनी, मनीष बघेल, रूबीना खोखर, दीपक साहू, भास्कर कुंडले, रेखा बंजारे, अश्वनी निषाद, नीरा खिचरिहा, अजीत वैद्य, खिलावन मटियारा, बबीता यादव, प्रतिभा गुप्ता, सविता साहू, ललित ढीमर, जितेंद्र ताम्रकार, प्रकाश गीते।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 12:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / बिजली-पानी और मवेशियों की समस्या पर विपक्ष का हंगामा, सभापति को विशेष सामान्य सभा बुलाने की मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.