बिजली-पानी और मवेशियों की समस्या पर विपक्ष का हंगामा, सभापति को विशेष सामान्य सभा बुलाने की मांग

नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले के साथ विपक्षी दल कांग्रेस और निर्दलीय को मिलाकर 20 पार्षदों ने निगम सभापति श्याम शर्मा को पत्र सौंपकर नगर पालिक अधिनियम की धारा 30 के तहत विशेष सामान्य सभा की बैठक बुलाने की मांग की है। पत्र में नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों ने आरोप लगाया है कि शहर सरकार बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही है।