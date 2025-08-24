बिजली-पानी और मवेशियों की समस्या पर विपक्ष का हंगामा, सभापति को विशेष सामान्य सभा बुलाने की मांग

CG News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम में मूलभूत जनसुविधाओं को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष में रार शुरू हो गया है। विपक्ष ने मौजूदा परिषद को बिजली, पानी की व्यवस्था और लावारिस मवेशियों के साथ कुत्तों पर नियंत्रण में फेल करार देते हुए विशेष सामान्य सभा की बैठक बुलाने की मांग की है।
नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले के साथ विपक्षी दल कांग्रेस और निर्दलीय को मिलाकर 20 पार्षदों ने निगम सभापति श्याम शर्मा को पत्र सौंपकर नगर पालिक अधिनियम की धारा 30 के तहत विशेष सामान्य सभा की बैठक बुलाने की मांग की है। पत्र में नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों ने आरोप लगाया है कि शहर सरकार बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही है।
लावारिस मवेशियों और कुत्तों पर नियंत्रण पर निगम प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। ऐसे में इन समस्याओं पर चर्चा और निराकरण के लिए सामान्य सभा की विशेष बैठक बुलाना आवश्यक है। बैठक में सभी सदस्य समाधान के लिए सुझाव रख सकेंगे, वहीं जरूरत पड़ने पर पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से इनके सामाधान के लिए सामूहिक प्रयास कर सकेंगे।
विपक्षी पार्षदों ने कहा कि बिजली, पानी सहित सभी समस्याओं व जनहित के मुद्दों को लेकर सत्तापक्ष के सामने बात रखने कांग्रेस पार्षद दल ने विशेष रणनीति तैयार की है। इसके तहत सामान्य सभा बुलाने की मांग की गई है। सामान्य सभा बुलाई गई तो तमाम विषयों को पूरी गंभीरता के साथ सदन में रखा जाएगा और निराकरण की मांग की जाएगी।
इधर सत्तापक्ष का दावा है कि सत्ता खोने से बौखलाए कांग्रेसी इन मामलों को लेकर बेवजह माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पानी और बिजली की समस्या पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल की देन है। अमृत मिशन में लापरवाही पूर्वक काम के कारण पेयजल सप्लाई व्यवस्था पूर्व से ही प्रभावित है। बिजली का मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी का ठेका पूर्ववर्ती शासन में निरस्त हुआ है।
नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले, उपनेता प्रतिपक्ष विजयंत पटेल, पूर्व महापौर आरएन वर्मा, पायल पाटिल, मनीषा सोनी, मनीष बघेल, रूबीना खोखर, दीपक साहू, भास्कर कुंडले, रेखा बंजारे, अश्वनी निषाद, नीरा खिचरिहा, अजीत वैद्य, खिलावन मटियारा, बबीता यादव, प्रतिभा गुप्ता, सविता साहू, ललित ढीमर, जितेंद्र ताम्रकार, प्रकाश गीते।