नगर देवता गणेशजी का मंदिर बना धार्मिक परंपरा का प्रतीक, हर ईंट का हुआ विशेष मुहूर्त…

मंदिर निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वालों में शामिल रहे तत्कालीन छात्र नेता व युवा शक्ति के तत्कालीन अध्यक्ष रत्नाकर राव ने बताया कि दक्षिण भारत के विद्वान पंडितों से शुभ मुहूर्त में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वर्ष 2006 में कराई गई। मूर्ति के अभिषेक के लिए भारत की सभी प्रमुख नदियों का जल, ज्योतिर्लिंगों एवं शक्तिपीठों की पवित्र मिट्टी बड़ी कर्मठता से एकत्रित की गई थी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अद्वितीय था। मंदिर में भगवान शिवव हनुमानजी की भी प्रतिमा है।