लूट के इरादे से की गई थी हत्या! 2 नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, अब तक नहीं हुई मृतक की पहचान...(photo-patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जीआरपी गेट के पास दुर्ग में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लूट के इरादे से युवक की तलाशी ली, जब पैसा नहीं मिला तो चाकू से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर दो आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि दोनों नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।
मोहन नगर थाना टीआई केशव कोसले ने बताया कि 20 व 21 अक्टूबर की दरम्यानी रात 2.30 बजे रेल्वे स्टेशन दुर्ग के पास एक युवक कराहते हुए पड़ा था। 108 की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन युवक ने दम तोड़ दिया। हमलावरों ने गला और शरीर के अन्य जगह धारदार हथियार से वार किया था।
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि रात 2.30 बजे दो बालिगों के साथ घर से रेलवे स्टेशन चाय पीने निकले थे। रेल्वे स्टेशन का एक चक्कर लगाकर जीआरपी गेट स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। माल गोडाउन के पास एक युवक बैठा था। चारों ने मिलकर उसे लूटने का प्लान किया।
उसके पास पहुंकर उसकी तलाशी लेने लगे। उस युवक ने विरोध किया। उसके साथ मारपीट कर उसकी तलाशी ली, लेकिन पैसा नहीं मिला तो जेब में रखे चाकू को निकाला और उस युवक के गर्दन पर वार कर दिया। वह गिर गया तो उसके पेट व सीने में चाकू घोपकर भाग निकले।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान के लिए जांच कर रही है।
