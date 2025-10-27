लूट के इरादे से की गई थी हत्या! 2 नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, अब तक नहीं हुई मृतक की पहचान…

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जीआरपी गेट के पास दुर्ग में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लूट के इरादे से युवक की तलाशी ली, जब पैसा नहीं मिला तो चाकू से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर दो आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि दोनों नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।