‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान की सख्ती! बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर दो पंपों की सप्लाई रोकी गई…

No helmet-No petrol: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जिला प्रशासन के चलाए जा रहे ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने रिसाली क्षेत्र स्थित महामाया यूल्स और रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड, पुलगांव नाका पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि दोनों पंपों पर बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दिया जा रहा था।