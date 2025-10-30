‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान की सख्ती! बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर दो पंपों की सप्लाई रोकी गई...(photo-patrika)
No helmet-No petrol: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जिला प्रशासन के चलाए जा रहे ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने रिसाली क्षेत्र स्थित महामाया यूल्स और रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड, पुलगांव नाका पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि दोनों पंपों पर बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दिया जा रहा था।
जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर दोनों पेट्रोल पंपों की पेट्रोल वितरण सप्लाई को आगामी आदेश तक स्थगित किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी पंप संचालक के विरुद्ध इस प्रकार की सत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने पूर्व में ही सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी किए गए थे कि वे बिना हेलमेट किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दें। यह आदेश सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नागरिकों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित करने के लिए जारी किया गया था।
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हर बार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें। ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान को जिलेभर में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निरंतर निरीक्षण जारी रहेगा। प्रशासन का यह प्रयास सड़क सुरक्षा की दिशा में एक ठोस कदम साबित हो रहा है।
बड़ी खबरेंView All
दुर्ग
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग