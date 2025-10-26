Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

टावर प्रभावित किसान अब सीधे PM मोदी से करेंगे न्याय की मांग, 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठित…

PM Modi Chhattisgarh Visit: दुर्ग जिले में हाइटेंशन बिजली लाइन के मुआवजा निर्धारण से असंतुष्ट किसानों ने राज्योत्सव के दौरान राजधानी रायपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाने का ऐलान किया है।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Oct 26, 2025

टावर प्रभावित किसान अब सीधे PM मोदी से करेंगे न्याय की मांग, 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठित...(photo-patrika)

टावर प्रभावित किसान अब सीधे PM मोदी से करेंगे न्याय की मांग, 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठित...(photo-patrika)

PM Modi Chhattisgarh Visit: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हाइटेंशन बिजली लाइन के मुआवजा निर्धारण से असंतुष्ट किसानों ने राज्योत्सव के दौरान राजधानी रायपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाने का ऐलान किया है।

इसके लिए प्रभावित किसानों ने शनिवार को बैठक कर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आठ सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। इसके साथ ही पीएमओ और सीएमओ को पत्र प्रेषित कर समय तय करने की मांग भी की।सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों ने किसानों से संपर्क कर प्रतिनिधि मंडल गठन कर सूचित करने के लिए कहा है।

PM Modi Chhattisgarh Visit: 1650 किसान हैं प्रभावित

गौरतलब है कि पावरग्रिड रायपुर पूल-धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांवों में 400 केवी डीसी रायपुर संचरण लाइन परियोजना के तहत हाईटेंशन टॉवर लाइन खड़ा किया गया है। यह टावर लाइन 19 गांव के 1650 किसानों के जमीन से होकर गुजरी है।

मामले में किसानों का आरोप है कि 10 मार्च 2025 के शासन के आदेश के अनुसार टॉवर के बेस के लिए अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का 200 फीसदी मुआवजा दिया जाना है, लेकिन संबंधित अफसर केवल 80 फीसदी की दर से मुआवजा की गणना कर किसानों को राशि लेने बाध्य कर रहे हैं। इसी तरह राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के लिए दायरे की भूमि की कीमत का 30 फीसदी मुआवजा दिया जाना है, लेकिन इसके लिए महज 15 फीसदी मुआवजा तय किया जा रहा है।

पीएमओ पहले ही मांग चुका है प्रशासन से जवाब

प्रभावित किसान मामले को लेकर पीएमओ कार्यालय में पहले ही शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इस पर पीएमओ की ओर से जिला प्रशासन से जवाब भी मांगा गया है। प्रशासन ने इस पर जवाब भी प्रेरित कर दिया है। जिसमें प्रशासन की ओर से कहा गया है कि प्रोजेक्ट के लिए सितंबर 2023 में उद्घोषणा प्रकाशित किया गया था। तब पुराना दर प्रचलित था।

इसी के आधार पर मुआवजा की गणना की गई है। किसानों ने पीएम से मुलाकात के लिए प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इसमें बंशीलाल देवांगन, रूपेन्द्र रिगरी, पुकेश साहू, गजेन्द्र साहू, रमेश गजपाल, जसलोक साहू, रनमत साहू तथा गेंदलाल देशमुख को शामिल किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 12:43 pm

Published on:

26 Oct 2025 12:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / टावर प्रभावित किसान अब सीधे PM मोदी से करेंगे न्याय की मांग, 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठित…

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ की महिलाएं बनेंगीं आत्मनिर्भर! 70 महिलाएं लें रहीं राजमिस्त्री की ट्रेनिंग, PM आवास निर्माण में करेंगी काम…

70 महिलाएं लें रहीं राजमिस्त्री की ट्रेनिंग(photo-patrika)
दुर्ग

CG News: 20 करोड़ से बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, पहली किस्त में मिले 10 करोड़, टेंडर प्रक्रिया शुरू

CG News: 20 करोड़ से बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग, पहली किस्त में मिले 10 करोड़, टेंडर प्रक्रिया शुरू(photo-patrika)
दुर्ग

Chhath Special Trains: रेल यात्रियों के लिए विशेष सुविधा! दुर्ग-पटना और गोंदिया-पटना के बीच चलेंगी छठ स्पेशल ट्रेनें…

रेल यात्रियों के लिए विशेष सुविधा(photo-patrika)
दुर्ग

CG Weather Update: ठंड की शुरुआत के बावजूद नहीं थम रही गर्मी, तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव

CG Weather Update: ठंड की शुरुआत के बावजूद नहीं थम रही गर्मी, तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव(photo-patrika)
दुर्ग

नशे की गिरफ्त में नाबालिग! दुर्ग में खुलेगा विशेष नशामुक्ति केंद्र, 100 बच्चों का होगा पुनर्वास…

नशे की गिरफ्त में नाबालिग! दुर्ग में खुलेगा विशेष नशामुक्ति केंद्र, 100 बच्चों का होगा पुनर्वास...(photo-patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.