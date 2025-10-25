अब 65 समितियों में होगी धान खरीदी, दूरी की परेशानी होगी दूर, किसानों को मिलेगी राहत…

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में इस सत्र से 26 नई सेवा सहकारी समितियां अस्तित्व में आ गई हैं। इन समितियों के बनने से जिले में अब कुल 65 समितियां हो गई हैं, जहां पंजीकृत किसान आसानी से अपनी धान बेच सकेंगे। इस नए कदम से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए दूर-दराज के केन्द्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।