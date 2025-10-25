Patrika LogoSwitch to English

अब 65 समितियों में होगी धान खरीदी, दूरी की परेशानी होगी दूर, किसानों को मिलेगी राहत…

CG Dhan Kharidi: इस सत्र से 26 नई सेवा सहकारी समितियां अस्तित्व में आ गई हैं। इन समितियों के बनने से जिले में अब कुल 65 समितियां हो गई हैं, जहां पंजीकृत किसान आसानी से अपनी धान बेच सकेंगे।

Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Oct 25, 2025

अब 65 समितियों में होगी धान खरीदी, दूरी की परेशानी होगी दूर, किसानों को मिलेगी राहत...(photo-patrika)

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में इस सत्र से 26 नई सेवा सहकारी समितियां अस्तित्व में आ गई हैं। इन समितियों के बनने से जिले में अब कुल 65 समितियां हो गई हैं, जहां पंजीकृत किसान आसानी से अपनी धान बेच सकेंगे। इस नए कदम से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए दूर-दराज के केन्द्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जिले में जिला सहकारी बैंक के अधीन समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया छह महीने पहले शुरू की गई थी। इसके बाद नए समितियों के लिए सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं और दिवाली से पहले इन समितियों का गठन कर लिया गया।

CG Dhan Kharidi: 171 गांव के किसान शामिल

इन नई समितियों में शामिल होने वाले 171 गांवों के किसानों को अब अपनी उपज बेचना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले, किसानों को अपनी धान की बिक्री के लिए दूर-दराज के केंद्रों में जाना पड़ता था, जिससे उन्हें समय, श्रम और खर्च दोनों का सामना करना पड़ता था। अब यह समस्या खत्म हो जाएगी, और किसान अपनी धान बिक्री अपने गांव के पास ही स्थित नजदीकी समितियों में कर सकेंगे।

इन नई समितियों के गठन से किसानों को सबसे बड़ी राहत यह मिलेगी कि अब उन्हें धान की बिक्री के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए पास की समितियों का सहारा मिलेगा, जिससे उनके समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। साथ ही, धान खरीदी प्रक्रिया में भी तेजी आएगी और किसानों को आसानी से टोकन और निर्धारित समय मिल सकेंगे।

26 नई सेवा सहकारी समितियों के गठन से जिले के किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। इससे उनकी धान बिक्री में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। सरकार ने किसानों की मांग को पूरा करते हुए वादा निभाया है।

25 Oct 2025 04:28 pm

