पेट्रोल पर 60 पैसे और गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ता कर पीठ थपथपा रही है सरकार

नई दिल्ली। देश में चुनावी माहौल इस दौरान देश के नेता काफी अजीब वादे और बयान भी दे जाते हैं, लेकिन देश का केंद्रिय मंत्री अगर कुछ ऐसा बयान दे जो तथ्यात्मक रूप से गलत हो तो थोड़ा अजीब जरूर लगता है। यहां बात केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है। उन्होंने 4 अप्रैल 2021 को एक न्यूज एजेंसी को बयान दिया कि 'पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें अब कम होने लगी हैं और आने वाले दिनों में वे और कम हो जाएंगी। हमने पहले भी कहा था कि हम अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी का लाभ अंतिम ग्राहकों को ट्रांसफर करेंगे।'

Petrol, diesel & LPG prices have started reducing now & they'll reduce further in the coming days. We had stated earlier also that we'll transfer benefit from decrease in crude oil prices in international market to the end customers: Dharmendra Pradhan, Union Petroleum Minister pic.twitter.com/cG3SO3E7bg